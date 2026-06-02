Македонски триумф на „ГРАН ПРИ 2026“ во Зворник, БиХ

Македонската Традиционална Таеквон-до Федерација се враќа со висок сјај од престижниот меѓународен турнир „ГРАН ПРИ 2026“ во Зворник, БиХ. Во конкуренција на над 350 натпреварувачи од 10 европски земји, нашиот тим од 17 натпреварувачи покажа супериорност, дисциплина и шампионски карактер!

​📊 Вкупен биланс на медали:

​🥇 5 Златни медали

​🥈 5 Сребрени медали

​🥉 7 Бронзени медали

​🏆 Пехар за најдобра кадетка (Миа Танеска)

​🏆 Преглед на успесите по клубови

​🥋 ТК “ХВА РАНГ ИТФ” – Лескоец

​Биланс: 4 🥇 | 1 🥈 | 4 🥉 | 1 🏆

​Миа Танеска (Mia Taneska)

​🥇 Злато — спаринг борби кадетки (+50кг)

​🥇 Злато — форми црвен појас кадетки

​🏆 ПЕХАР за најдобра кадетка на турнирот

​Теодора Тодороска (Teodora Todoroska)

​🥇 Злато — форми зелен појас младинки У-18

​🥉 Бронза — спаринг борби младинки У-18 (-60кг)

​Анастасија Чулческа (Anastasija Chulcheska)

​🥇 Злато — форми плав појас младинки У-18

​🥉 Бронза — спаринг борби младинки У-18 (-65кг)

​Софија Колушоска

​🥉 Бронза — форми црн појас I дан, младинки У-18

​Тара Наумоска (Tara Naumoska)

​🥈 Сребро — спаринг борби девојчиња 8-10 години (+45 кг)

​Еми Еми (Emi Emi)

​🥉 Бронза — спаринг борби девојчиња 8-10 години (-30кг)

​🥋 ТК “ГЕБЕК” – Ресен

​Биланс: 1 🥇 | 1 🥈 | 2 🥉

​Медина Мусиќ (Medina Musich)

​🥇 Злато — форми жолт појас јуниорки

​Марија Тунтевска (Marija Tuntevska)

​🥈 Сребро — спаринг борби јуниорки (+64кг)

​Владимир Димитриевиќ

​🥉 Бронза — спаринг борби сениори 18-34 години (-78 кг)

​Димитар Андоновски (Dimitar Andonovski)

​🥉 Бронза — форми жолт појас кадети

​🥋 ТК “СОНКАЛ” – Мислешево, Струга

​Биланс: 3 🥈 | 1 🥉

​Кристијан Гагалески

​🥈 Сребро — спаринг борби деца 8-10 години (-30кг)

​🥉 Бронза — форми жолт виши појас деца 8-10 години

​Павел Ѓикоски

​🥈 Сребро — спаринг борби деца 8-10 години (-45кг)

​Максим Шулески

​🥈 Сребро — форми жолт појас деца 8-10 години

​🙏 Голема благодарност до поддржувачите:

Овој успех немаше да биде можен без несебичната поддршка на генералниот спонзор “ПН МЕТАЛ”, Општина Охрид и Министерството за спорт.