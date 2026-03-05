Марш по повод 8 Март во Струга – „За секоја што молчела – ние зборуваме. Гласови што не молчат.“
Женска Инфо Точка – Струга упатува покана до сите граѓани да бидат дел од Маршот по повод Меѓународниот ден на жената.
Марш по повод 8 Март во Струга
Мото: „За секоја што молчела – ние зборуваме. Гласови што не молчат.“
📅 08 март 2026 (недела)
🕛 12:00 часот
📍 Почетна точка: Споменик на НОБ (плоштадот „Мајка Тереза“), Струга
Маршот има за цел да испрати јасна и достоинствена порака против сите облици на насилство врз жените и девојките, потсетувајќи дека молкот не смее да биде опција. Настанот е повик за солидарност, одговорност и заедничко дејствување во насока на унапредување на еднаквоста и заштитата на човековите права.
Агенда:
- 12:00 – 12:05 Официјално отворање
- 12:05 – 12:10 Уметнички перформанс „Тишината зборува“
- 12:10 – 12:12 Повик за тивок марш
- 12:12 – 12:50 Марш низ градот
- Рута: Плоштад „Мајка Тереза“ → Чаршиски мост → Лев кеј на Црн Дрим → Мост на поезијата → Десен кеј на Црн Дрим → Плоштад
- 12:50 – 13:00 Официјални обраќања
- Градоначалник на Општина Струга
- Претставник на ЗРА „Аква“ Струга
- 13:00 – 13:10 Свечено потпишување на меморандуми за соработка
- Формирање Совет за превенција од семејно и сексуално насилство
- Иницијатива за отворање советувалиште за жртви на насилство
- 13:10 Официјално затворање
Маршот ќе заврши со свечено потпишување на Меморандум за соработка помеѓу организаторите и Општина Струга, како симбол на заедничка посветеност кон создавање општество во кое секоја жена и девојка ќе живее без страв и со достоинство.
Настанот е дел од проектот „EmpowHer – Слушни храброст!“, спроведуван од Здружение за развој и активизам „Аква“ Струга, во рамките на иницијативата за јакнење на жените и заштита на нивните права, финансирана од Kvinna till Kvinna Foundation и Шведска, а спроведувана од Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство.