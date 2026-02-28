Март – Цутар

Името „март“ потекнува од латинскиот „Martius“, месец посветен на богот Марс – римскиот бог на војната. Но, кај нашиот народ, март е познат како „Цутар“ – име што носи симболика на будење, цветање и нов живот.

„Цутар“ е месец кога природата се разбудува од зимскиот сон – кога првите цветови ја украсуваат земјата, а сонцето станува посилно и потопло. Се верувало дека ако март е богат со цут, годината ќе биде бериќетна и плодна.

Март е мост меѓу зимата и пролетта – време на промени, кога студот сè уште може да се врати, но животот веќе ја обзема земјата. Период кога луѓето се подготвувале за новиот земјоделски циклус.