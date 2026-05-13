Меѓународна подводна акција Охрид ЕКО 2026 „За почисто езеро“

ОХРИД ЕКО 2026 „За почисто езеро“
Нуркачкиот центар Амфора организира меѓународна подводна еколошка акција за чистење на Охридското Езеро, која оваа година ќе се одржи во Автокамп Градиште.
Акцијата ќе ги опфати следните плажи:
- Нивици
- Orevche
- Jungle
- Градиште 1 & 2
- Заливот на коските
Во акцијата ќе земат учество нуркачки клубови од Република Македонија и од регионот, обединети со една цел – зачувување на природната убавина на Охридското Езеро.
Настанот е поддржан од :
SSI , Црвен крст Охрид, Општина Охрид , Admiral Casino, Bucen Kozjak – Бучен Козјак, Vinarija Ohrid, СКОПСКО, Digital Box, Градиште Авто Камп, Inex Olgica Hotel & Spa, Hotel Tino & Spa Ohrid и Hotel Belvedere Ohrid.
Заедно за почисто езеро.