Менди Ќура е нов градоначалник на општина Струга

Менди Ќура го доби мнозинството гласови и победи во трката за градоначалник на општина Струга.

Во општина Струга од вкупно 62,711 избирачи во избирачкиот список на 101 избирачки места, излезноста во вториот круг беше 40,90%. Вкупно гласаа 25,624 жители, од кои 24,410 се важечки, додека пак 1,215 се неважечки ливчиња.

Резултати за Градоначалник на општина Струга (втор круг):

12,463 (48,64%) – Менди Ќура – Група избирачи

11,946 (46,62%) – Арсим Далипи – Национална Алијанса за Интеграција – НАИ