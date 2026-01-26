МВР го објави ценовникот за прекршоци и санкции во рамки на ‘Безбеден град’

Прекршоци и санкции во рамки на проектот „Безбеден град“

Во насока на зголемување на безбедноста во сообраќајот и доследна примена на законите, Министерството за внатрешни работи ги информира граѓаните за прекршоците што се санкционираат преку системот „Безбеден град“ и предвидените глоби.

Пречекорување на брзина во населено место

(дозволена брзина до 50 km/h, по исклучок до 70 km/h со знак)

• до 10 km/h над дозволеното – 15 €

• од 10 до 30 km/h – 50 €

• од 30 до 50 km/h – 300 € + забрана за управување 3–12 месеци

Пречекорување на брзина надвор од населено место

(130 km/h автопат • 110 km/h пат за моторни возила • 90 km/h други патишта)

• до 30 km/h над дозволеното – 20 €

• од 30 до 50 km/h – 50 €

• од 50 до 70 km/h – 300 € + забрана за управување 3–12 месеци

Поминување на црвено светло

• 250 € глоба

• забрана за управување 3–12 месеци

Непрописно запирање и паркирање

(пешачки премини, крстосници, мостови, зелени површини, места за лица со попреченост, велосипедски патеки, тротоари, автобуски постојки и други критични локации)

• глоби од 25 €, 40 €, 150 € и 180 €

(во зависност од видот и тежината на прекршокот)

Учество во сообраќај со нерегистрирано возило

(без важечка сообраќајна дозвола или без регистарски таблици)

• 500 € глоба

• ако истекот на сообраќајната дозвола е до 30 дена – 100 €

Намалување на санкциите

• Плаќање во рок од 8 дена → се плаќа 50% од глобата

• Ако има и забрана за управување → се изрекува во половина од пропишаниот рок

МВР апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат правилата и прописите, за поголема лична и општа безбедност и намалување на сообраќајните незгоди.