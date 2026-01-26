26/01/2026
Македонија

МВР го објави ценовникот за прекршоци и санкции во рамки на ‘Безбеден град’

🚦 Прекршоци и санкции во рамки на проектот „Безбеден град“

Во насока на зголемување на безбедноста во сообраќајот и доследна примена на законите, Министерството за внатрешни работи ги информира граѓаните за прекршоците што се санкционираат преку системот „Безбеден град“ и предвидените глоби.

🏙️ Пречекорување на брзина во населено место
(дозволена брзина до 50 km/h, по исклучок до 70 km/h со знак)
• до 10 km/h над дозволеното – 15 €
• од 10 до 30 km/h – 50 €
• од 30 до 50 km/h – 300 € + забрана за управување 3–12 месеци

🛣️ Пречекорување на брзина надвор од населено место
(130 km/h автопат • 110 km/h пат за моторни возила • 90 km/h други патишта)
• до 30 km/h над дозволеното – 20 €
• од 30 до 50 km/h – 50 €
• од 50 до 70 km/h – 300 € + забрана за управување 3–12 месеци

🚦 Поминување на црвено светло
• 250 € глоба
• забрана за управување 3–12 месеци

🅿️ Непрописно запирање и паркирање
(пешачки премини, крстосници, мостови, зелени површини, места за лица со попреченост, велосипедски патеки, тротоари, автобуски постојки и други критични локации)
• глоби од 25 €, 40 €, 150 € и 180 €
(во зависност од видот и тежината на прекршокот)

🚗 Учество во сообраќај со нерегистрирано возило
(без важечка сообраќајна дозвола или без регистарски таблици)
• 500 € глоба
• ако истекот на сообраќајната дозвола е до 30 дена – 100 €

⏳ Намалување на санкциите
• Плаќање во рок од 8 дена → се плаќа 50% од глобата
• Ако има и забрана за управување → се изрекува во половина од пропишаниот рок

⚠️ МВР апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат правилата и прописите, за поголема лична и општа безбедност и намалување на сообраќајните незгоди.

Поврзани записи (архива)

МОН: Стипендии од 3.500 денари за учениците во дуалните паралелки

Демократски сојуз: Законот за бранителите треба да го поддржат сите партии

Прифатени кандидати согласно условите наведени во Конкурсот за доделување стипендии за академски студии од трет циклус по македонски јазик во земјата за академската 2025/2026 година