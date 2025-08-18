На 25 август во Охрид ќе се одржи „Штафетно нуркање за мир“

По повод одбележувањето на Јубилејот 80 години Црвен крст Охрид, а во рамки на овогодинешното издание на Фестивалот на водени спортови Ohrid Water Festival 2025, Црвен крст Охрид со големо задоволство најавува одржување на меѓународен настан ШТАФЕТНО НУРКАЊЕ ЗА МИР, (пливање под вода-нуркање на здив) во должина од 25 м., кој ќе се одржи на Охридското езеро, кај „Старото пристаниште“ (пред х. Палас) на 25.08.2025 г. (понеделник) со почеток во 12 ч.

Ги покануваме сите оние кои се психофизички здрави и се чувствуваат способни за учество на овој, единствен настан од ваков вид во светот, со што од Охрид, „Балканскиот Ерусалим“, заеднички ќе испратиме силна порака за мир, почитување и толеранција.

Сите заинтересирани од 8-88 годишна возраст можат да се пријават во просториите на Црвен крст Охрид на ул. „Димитар Влахов“ бр. 52 (спроти Гимназија), на телефоните 046 261-909 и 070 315-309 и на е-маил ohrid@redcross.org.mk , најдоцна до 23.08.2025 г.

При штафетното нуркање на здив можат да се користат и помагала (маска, пераи и сл.).

Настанот ќе се реализира на посебно подготвена и обележана патека во должина од 25 м., во Охридското езеро, кај „Старото пристаниште“ во Охрид, а како специјален гостин се очекува човекот „амфибија“, 71 годишниот Јане Петков од Сандански, Бугарија, кој своето учество во оваа подводна штафета за мир ќе го направи со нуркање на 25 м. со една рака врзана за телото.

Добредојдени сте на овој уникатен спортски настан во вода, ШТАФЕТНО НУРКАЊЕ ЗА МИР, организиран од Црвен крст Охрид со надеж и очекување дека истиот ќе биде инспирација и мотивација за младите и возрасните со спортски дела да ги промовираме здравите животни навики и бидеме гласот на разумот.