На 7-ми мај во Охрид ќе се одржи хуманитарна трка „Од срце трчај, со срце дарувај за малата Ева“

На ден 7 мај 2026 година, со почеток во 12:00 часот, ќе се одржи хуманитарна трка под мотото „Од срце трчај, со срце дарувај за малата Ева“. Настанот е организиран од СОСУ „Св. Кирил и Методиј“ – Охрид во соработка со ЈП „Билјанини извори“ – Охрид.

Трката ќе се одвива на потегот од почетокот на кејот пред „Харбор“ до почетокот на плажата „Горица 1“, во должина од 5 километри. Средствата собрани од настанот ќе бидат наменети за лекување на малата Ева.

Предвидени се категории за ученици, наставници, родители и други возрасни учесници. Кутии за донации ќе бидат поставени долж Кеј Македонија.

Програма за трката

Датум: 7.5.2026 Време: 11:00 – 14:00 часот

11:00 – 11:30 – Отворање на настанот и пристигнување на учесниците

11:30 – 11:45 – Показна вежба на тимот за прва помош при СОСУ „Св. Кирил и Методиј“ – Охрид

11:50 – Загревање на учесниците

12:00 – Старт на трката

13:00 – Доделување на награди

Заинтересираните можат да се пријават преку веб-страницата svkirilimetodij.edu.mk или директно во просториите на училиштето.

Подигнувањето на стартните броеви ќе се врши на 5 и 6 мај 2026 година, од 08:00 до 17:00 часот, во училишниот двор на СОСУ „Св. Кирил и Методиј“ – Охрид.