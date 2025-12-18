Надминат праг на алармирање во Кичево и Струмица

Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека според податоците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиенталниот воздух и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи, прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 150 µg /m3 во текот на два последователни денови) е надминат на мерното место Кичево и Струмица.

Прагот на алармирање е дефиниран во Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр. 183 од 14.12.2017 година).

Во табелата се прикажани среднодневните концентрации на PM10 на мернoто место и деновите каде има појава на надминување на праг на алармирање.

Датум Кичево Струмица 16/12/2025 181.82 153.11 17/12/2025 175.40 156.986

*концентрациите се изразени во µg/m3

СОГЛАСНО НАСТАНАТАТА СОСТОЈБА, ЗА СТРУМИЦА И КИЧЕВО ВАЖАТ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ: