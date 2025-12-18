Надминат праг на алармирање во Кичево и Струмица
Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека според податоците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиенталниот воздух и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи, прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 150 µg /m3 во текот на два последователни денови) е надминат на мерното место Кичево и Струмица.
Прагот на алармирање е дефиниран во Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр. 183 од 14.12.2017 година).
Во табелата се прикажани среднодневните концентрации на PM10 на мернoто место и деновите каде има појава на надминување на праг на алармирање.
|
Датум
|
Кичево
|
Струмица
|
16/12/2025
|
181.82
|
153.11
|
17/12/2025
|
175.40
|
156.986
*концентрациите се изразени во µg/m3
СОГЛАСНО НАСТАНАТАТА СОСТОЈБА, ЗА СТРУМИЦА И КИЧЕВО ВАЖАТ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ:
- Да се интензивираат вонредните инспекциски надзори на инсталациите со А-Интегрирана еколошка дозвола
- Да се интензивираат вонредните инспекциски надзори на терен за контрола на инсталациите со Б-Интегрирани еколошки дозволи и Елаборати
- Инсталациите со континуиран мониторинг да овозможат јавен пристап на измерените податоци
- Да се интензивираат вонредните контроли на техничката исправност на возилата, особено оние со дизел горива и нерегистрирани возила
- Да се интензивираат вонредните контроли на градилиштата
- Забрана на горење на отворено
- Се препорачува на сите правни субјекти (работодавци) да ги ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, како и лицата со хронична астма, прележан миокарден инфаркт или мозочен удар, без разлика на возраста, со препорака на матичен лекар
- Се препорачува на сите правни субјекти (работодавци) да го реорганизираат работното време и лицата кои работат на отворено да работат од 11.00 до 17.00 часот
- Се препорачува да не се организираат спортски натпревари и други културни манифестации на отворено.