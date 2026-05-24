24/05/2026
Охрид

Научна конференција во чест на Светите Кирил и Методиј

Во рамки на чествувањата посветени на Светите браќа Кирил и Методиј денеска во Охрид  започна научна конференција „Континуитетот на кирилометодиевската традиција изразен во Охридската книжевна школа“.

Пред присутните се обрати Заменик градоначалничката на Охрид, Ана Крстеска.

 – Возвишено е чувството  во древниот Охрид, колевката на  писменоста и духовноста  да се одржуваат вакви научни собири во моменти кога градот го  дочекува  сиот  описменет  Свет  во Деновите  посветени на големите Кирил и Метидиј.  

И по многу изминати столетија од кирилометодиевите мисии за описменување, возвишени ни се чувствата за нив затоа што слепи прогледавме, глуви слушнавме и неми прозборевме.

Уште посилно е нивното присуство меѓу нас, а ние исклучително горди затоа што  нашиов убав Охрид преку охридската книжевна  школа и дејноста на нашите Климент и Наум Охридски  стана  светски центар  на писменоста. Св. Климент Охридски  со својот преродбенски дух  претставува еден од најмаркантните ученици и продолжувачи на визионерското дело на светите солунски браќа Кирил и Методиј чија просветителска мисија ги изведе словенските народи на културно- цивилизациската сцена на Европа.

Охридската книжевна школа  со повеќе од 3 500 ученици претставува најрепрезентативен духовен центар на сите времиња.  Со својата црковна, културно- просветителска и книжевно – филозофска дејност, со столетија е извор  од кој се напојуваат словенските култури.

Сето ова доволно кажува каков книжевен и  духовен центар е нашиот прекрасен Охрид, древнината на Светот во која се описменувале илјадници Словени. Мене ми останув уште да ви посакам успешна работа и пријатен престој во градов.

Со добра мисла и чисто срце, побогати на духовен план повторно ве очекуваме во Охрид- рече Крстеска.

На настанот се обратија и проф.д-р Маја Јакимовска-Тошиќ и проф. д-р Наташа  Аврамовска од Институтот за Македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје како и проф. д-р Александар Василевски,  директот на Институтот за старословенска култура во Прилеп.

