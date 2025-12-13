Не кликнувајте на „пророштва“ за 2026

Со приближувањето на Новата година, интернетот повторно се полни со сензационални наслови: „Еве што предвидел Нострадамус за 2026!“ или „Што предвидела Баба Ванѓа за 2026 година?“.

Овие наслови ветуваат сензација, но всушност претставуваат класичен кликбејт – само празни зборови и ништо посебно.

Зошто е тоа заблуда?

Нострадамус никогаш не предвидувал конкретни години, туку пишувал во општи и симболични стихови.

Баба Ванѓа често е злоупотребена со фабрикувани „пророштва“ кои се прилагодуваат на актуелни настани.

Кликнувањето на вакви линкови најчесто води до текстови без суштина – само за да се соберат прегледи.

Не дозволувајте сензационалните наслови да ве заведат. Наместо да барате одговори во измислени пророштва, проверувајте кредибилни извори. Кликнувањето на вакви линкови не носи никакво знаење, туку само изгубено време.