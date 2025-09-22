Неколку изборни места во Охрид со променета локација

Општинската Изборна Комисија Охрид ја информира јавноста дека промена на локација ќе има на следните избирачки места:

Избирачките места 1254, 1254/1 и 1264/1 од Градски пазар – Нов објект се префрлени во О.С.У. „Св. Кирил и Методиј“ – Средно економско училиште.

Избирачкото место 1264 од МЗ – Кошишта е префрлено во О.С.У. „Св. Кирил и Методиј“ – Средно економско училиште.

Избирачкото место 1267 од приватен објект на ул. Железничка е префрлено во О.У. „Кочо Рацин“ – поранешна касарна Ул. Радојца Новичич (новата зграда на училиштето)

Избирачките места 1268 и 1268/1 од приватен објект хотел Ловец – Охрид, се префрлени во О.У. „Кочо Рацин“ – „Св. Кирил и Методиј“ – Средно економско училиште.

жителите на улица „Александар Турунџиев“ со куќен број од 001 до крај се префрлени во ИМ 1285 ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“.

Жителите од улица „АСНОМ“ непарни броеви на куќен број од 001 до 0081 се префрлени во ИМ 1270 – Музичко училиште „Методиј Патчев“