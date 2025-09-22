22/09/2025
Охрид

Неколку изборни места во Охрид со променета локација

Општинската Изборна Комисија Охрид ја информира јавноста дека промена на локација ќе има на следните избирачки места:

  • Избирачките места 1254, 1254/1 и 1264/1 од Градски пазар – Нов објект се префрлени во О.С.У. „Св. Кирил и Методиј“ – Средно економско училиште.
  • Избирачкото место 1264 од МЗ – Кошишта е префрлено во О.С.У. „Св. Кирил и Методиј“ – Средно економско училиште.
  • Избирачкото место 1267 од приватен објект на ул. Железничка е префрлено во О.У. „Кочо Рацин“ – поранешна касарна Ул. Радојца Новичич (новата зграда на училиштето)
  • Избирачките места 1268 и 1268/1 од приватен објект хотел Ловец – Охрид, се префрлени во О.У. „Кочо Рацин“ – „Св. Кирил и Методиј“ – Средно економско училиште.
  • жителите на улица „Александар Турунџиев“ со куќен број од 001 до крај се префрлени во ИМ 1285 ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“.
  • Жителите од улица „АСНОМ“ непарни броеви на куќен број од 001 до 0081 се префрлени во ИМ 1270 – Музичко училиште „Методиј Патчев“
  • Жителите од улица „АСНОМ“ непарни броевки на куќен број од 0081 до крај се префрлени во ИМ 1273 – Музичко училиште „Методиј Патчев“

Општинска изборна комисија Охрид / 22.09.2025

