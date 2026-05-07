Нестандардното ѓубриште Мауцкер кај Охрид постојано расте

Наместо да биде дел од природното и културно наследство на Охридскиот Регион, локалитетот Мауцкер е комплетно уништен и претворен во нестандардно ѓубриште, со тивко одобрување на Општина Охрид и сите локални и национални институции. И покрај големиот број наши реакции, барања до релевантни институции, и покрај повеќе објави и соопштенија споделени со македонските медиуми, и покрај сите препораки на УНЕСКО, никој нема волја да се справи со овој рид од ѓубре кој секојдневно расте и се шири.

Тука се исфрла буквално сè, како што може да се види и од овие фотографии направени деновиве – опасен отпад, градежен шут, пластика, мебел, па дури и тела на мртви животни кои се распаѓаат на отворено. Додека во изјави се повторуваат заложби за чиста општина, здрава животна средина, на самиот влез (или излез) на градот се шири потенцијална опасност. Оние кои треба да се справуваат и кои добиле мандат да го решат овој проблем се прават слепи и не го гледаат наталоженото „наследство“ кое сегашните несовесни жители на општината го оставаат за идните генерации. Овој локалитет е колективен пораз и огледало на нас самите, какви сме навистина и колку ни значи животната средина.

Во препораката 2б на Реактивната Мониторинг Мисија на УНЕСКО, ИКОМОС и ИУЦН од 2024 година, која всушност се повторува од претходната мисија која го посети Охридскиот Регион во 2020 година, се бара „затворање на сите нерегуларни депонии како што се Буково, Мауцкер и Струга, како и сите нелегални локации за фрлање отпад во рамките на доброто, и санирање на погодените области“. Најновата мисија само констатирала во својот извештај дека и покрај претходно дадените три години не се направило ништо, и дала дополнителни три години целосно да се исполни оваа препорака, односно рокот е 2027 година.

Гледајќи ја состојбата на Мауцкер, на струшката депонија, на Буково, малку е веројатно дека локалната и централната власт нешто ќе исполнат до дадениот рок. Иако ова треба да биде прашање од најголема итност, односот на институциите го покажува спротивното. Постојаното одолговлекување веќе станува алармантно. Никој не презема одговорност нити чувствува каква било грижа на совест. Овие нестандардни ѓубришта го загадуваат воздухот, ја загадуваат почвата, ги загадуваат подземните води. Последиците ги чувствуваме сите ние, ги чувствува живиот свет.

Граѓанска иницијатива Охрид SOS