01/11/2025
Македонија

Ноември – Студен

Името „ноември“ потекнува од латинскиот „novem“, што значи „девет“, бидејќи во стариот римски календар бил деветти месец.

Кај народот, ноември е познат како „Студен“. Се верува дека ако ноември е ветровит и мрачен, зимата ќе биде долга и сурова. Селаните веќе ги складираат дрвата, ги затвораат прозорците и се собираат околу огништата. Тоа е време кога телото бара топлина, а душата – спокој.

Ноември не носи раскош, туку длабочина. Тој е потсетник дека природата знае да се повлече, да се одмори, и да се подготви за нов почеток.

