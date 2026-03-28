Ноќеска започнува летното сметање на времето – стрелките одат еден час напред

Летното сметање на времето започнува ноќеска, кога во 2:00 часот стрелките на часовникот ќе се поместат еден час нанапред, односно веднаш ќе стане 3:00 часот.

Ова практично значи дека ќе спиеме еден час помалку, но ќе добиеме подолги и посветли денови, особено во попладневните часови.

Како и секоја година, промената на времето се случува двапати – летното сметање започнува последниот викенд во март, додека враќањето на зимското време е во последниот викенд од октомври. Оваа година, летното сметање ќе трае до 25 октомври.

Оваа практика се применува во најголемиот дел од Европа, но има и исклучоци – некои земји како Русија, Турција, Белорусија и Исланд не го менуваат времето.

Иако Европски парламент уште во 2019 година изгласа предлог за укинување на сезонското поместување на часовниците, конечна одлука сè уште не е донесена од страна на институциите на Европската Унија.

Сезонската промена на времето е присутна и во делови од Северна и Централна Америка, додека во голем број држави во Азија и Африка воопшто не се применува.