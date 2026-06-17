ЈЗУ Општа Болница Охрид доби значајна донација на медицински помагала кои директно ќе придонесат за подобрување на грижата, лекувањето и закрепнувањето на пациентите.

Благодарение на општествената одговорност на неколку организации и компании, болничкиот фонд е збогатен со опрема наменета за лица со потешкотии во движењето и пациенти на кои им е потребна респираторна поддршка.

Донацијата опфаќа:

3 кислородни концентратори за респираторна поддршка.

13 дубаци со тркалца за помош при движење.

2 дубаци без тркалца за стабилност при рехабилитација.

5 инвалидски колички – обезбедени преку „Letz Catz“ и Здружението за ретки болести.

10 инвалидски колички – донација од „Кипер Маркети“.

Овие медицински помагала веднаш ќе бидат ставени во функција. Тие се клучни за пациентите кои минуваат низ процес на рехабилитација, овозможувајќи им полесно движење и подобри услови за време на болничкиот престој.

„ЈЗУ Општа Болница Охрид упатува искрена благодарност до донаторите за покажаната општествена одговорност, хуманост и поддршка на здравствениот систем. Благодарност до сите кои придонесуваат за подобро и похумано здравство“, – стои во соопштението од болницата.

Овој гест е уште еден доказ дека со заеднички сили и солидарност може да се изгради поквалитетен и подостапен здравствен систем за сите граѓани.