Нова опрема за поквалитетни услуги во Биохемиска лабораторија при ЈЗУ Општа болница – Охрид

Новиот интегриран апарат за биохемиски и имунолошки анализи кој меѓудругото е прв од ваков вид во нашиот регион, сместен во одделот за Биохемиско- лабораториска медицина претставува современо и ефикасно решение со висока точност, брзина и сигурност во дијагностиката. Апаратот овозможува автоматизирано извршување на широк спектар биохемиски и имунолошки тестови на еден систем, со минимална потреба од рачна интервенција.

Со напредна технологија, висока репродуктивност на резултатите и брзиот софтвер за управување со податоци, интегрираниот систем ја подобрува работната ефикасност и го намалува времето на анализа. Обезбезбедува сигурни резултати кои се клучни за точна и навремена медицинска одлука.

Новиот хематолошки бројач со CRP и седиментација овозможува прецизна и брза анализа на диференцијална крвна слика со показатели на воспалителни процеси во телото. Апаратот обезбедува сигурни резултати, автоматизирана работа и зголемена ефикасност во болничките и лабораториските услови, придонесувајќи за навремена и точна дијагноза.

Ова само претставува дел од проектите кои што во блиска иднина ќе се реализираат на ова одделение.