11/02/2026
Охрид

Нова опрема за поквалитетни услуги во Биохемиска лабораторија при ЈЗУ Општа болница – Охрид

Новиот интегриран апарат за биохемиски и имунолошки анализи кој меѓудругото е прв од ваков вид во нашиот регион, сместен во одделот за Биохемиско- лабораториска медицина претставува современо и ефикасно решение со висока точност, брзина и сигурност во дијагностиката. Апаратот овозможува автоматизирано извршување на широк спектар биохемиски и имунолошки тестови на еден систем, со минимална потреба од рачна интервенција.

Со напредна технологија, висока репродуктивност на резултатите и брзиот софтвер за управување со податоци, интегрираниот систем ја подобрува работната ефикасност и го намалува времето на анализа. Обезбезбедува сигурни резултати кои се клучни за точна и навремена медицинска одлука.

Новиот хематолошки бројач со CRP и седиментација овозможува прецизна и брза анализа на диференцијална крвна слика со показатели на воспалителни процеси во телото. Апаратот обезбедува сигурни резултати, автоматизирана работа и зголемена ефикасност во болничките и лабораториските услови, придонесувајќи за навремена и точна дијагноза.

Ова само претставува дел од проектите кои што во блиска иднина ќе се реализираат на ова одделение.

Поврзани записи (архива)

Членови на Ротаракт Клубот од Охрид во посета на детската градинка „Билјана“

Избрани најдобрите литературни и ликовни творби на објавениот конкурс на тема: „Со плодови во топли есенски бои исполни ги дланките свои“

Одбележан Меѓународниот Ден на мирот