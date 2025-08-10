НовАсном: Асиметрична политичка реалност

Молкот, после анти-македонското скандирање на ‚Балистите‘, што го слушаме од страна на ДУИ, Влен, Алијанса на Албанците и другите албански партии е ужасна потвда дека поголемиот дел од албански партии не се заинтересирани за меѓуетнички соживот, мир и хармонија меѓу нас. Највисоките албански политички функционери беа присутни на натрпеварот на Шкендија, но за жал тие не го осудија шовинистичкото навивање кое потсетуваше на најмрачните страници на европската историја. Не веруваме дека ваквото однесување е вистинската слика кај сите албанци, но секако нереагирањето и неосудувањето на анти-македонските скандирања се потик за етничката нетолерантност, омраза и анимоцитет.

За разлика од албанските политички партии кои не го осудија анти-македонското скандирање, поголемите Македонски партии го осудија анти-албанското скандирање во Куманово. Ваквата осуда на шовинистчко-ксенофобично скандирање е за поздравување и е еден од начините како да се смират страстите кај народот.

Асиметричниот однос на албанските и македонските политичари кон ужасната манифестација на етничка омраза е последица на имплементацијата на асиметричниот Охридски договор кој продуцира нетолерантни албански политичари и толерантни македонски политичари. Ова е пост Рамковната контрастна македонска политичка реалност која е апсолутно неприфатлива за нас Македонците.

Ние Македонците треба да осознаеме дека правење одстапки на наша политичка штета нема разбирање кај оние кои имаат бенифиции од нашите одстапки. Напротив, секој чин на политичка одстапка е заземање на нова политичка позиција од која позиција се бара нови наши одстапки. Ова важи за асиметричните Охридски, Преспански и Бугарски договори.

Токму овие договори ќе не натераат нас разделените Македонци да се здружиме и да си го вратиме името Република Македонија. Тоа е вистинската наша Македонска национална цел. Колку побргу тоа го разбереме како нација толку подобро. Секоја друга политичка мантра од типот, ‘ЕУ безалтернатива‘ е губење време за нас Македонците.