Нови апарати за ЈП Водовод – Охрид

Центарот за развој на Југозападен плански регион, во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите на ЈКП преку набавка на опрема“, на ЈП Водовод – Охрид му додели два режачи за пилинг и еден електричен ударен чекан.

Основната цел на проектот е обезбедување континуирано, сигурно и квалитетно водоснабдување за граѓаните на општина Охрид, преку побрзо и поефикасно отстранување на дефектите во водоводната мрежа.

Со набавката на опремата се унапредува ефикасноста во управувањето со системот, се намалува времето на интервенција и се овозможуваат поквалитетни услуги за граѓаните.

Проектот е финансиран од Бирото за регионален развој, во рамки на Програмата за рамномерен регионален развој за 2025 година, а го реализираше Центарот за развој на Југозападен плански регион.