25/12/2025
Охрид

Новогодишни пакетчиња за младите охриѓанчиња

Општина Охрид во соработка со маркети КАМ, денеска подели 200 новогодишни пакетчиња за деца кои престојуваат во дневнииот центар „Зраци“, дневниот центар за лица со посебни потреби „ВОПС“ сместен во просториите на некогашната игротека „Радост“. 

Новогодишни подароци добија и нјмладите од  здруженијата  „Тајната на моето срце“ и „Мојот свет“, згрижените при црквата „Св Георгиј“ во Горна Влашка мала и 30 дечиња  кои  деновиве се лекуваат во детското одделение при Општа Болница –  Охрид.

Поврзани записи (архива)

Се подигаат расчистените снежни наноси

Одржана извидничка натпреварувачко еколошко едукативна акција „Пролетни бакнежи и прегратки“

Приведен дилер од Охрид, пронајден кокаин