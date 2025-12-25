Новогодишни пакетчиња за младите охриѓанчиња

Општина Охрид во соработка со маркети КАМ, денеска подели 200 новогодишни пакетчиња за деца кои престојуваат во дневнииот центар „Зраци“, дневниот центар за лица со посебни потреби „ВОПС“ сместен во просториите на некогашната игротека „Радост“.

Новогодишни подароци добија и нјмладите од здруженијата „Тајната на моето срце“ и „Мојот свет“, згрижените при црквата „Св Георгиј“ во Горна Влашка мала и 30 дечиња кои деновиве се лекуваат во детското одделение при Општа Болница – Охрид.