НУ Библиотека „Григор Прличев“ Охрид го распиша конкурсот за најдобра беседа

Во пресрет на манифестацијата „Прличеви беседи“ 2026 година НУ Библиотека „Григор Прличев“ од Охрид распиша Конкурс за избор на најдобра беседа посветена на големиот поет и преродбеник Прличев на тема: „По песната птиците се разликуваат“.

Тоа е една од мислите кои Прличев често ја употребувал во своите беседи пред охриѓани.

Со конкурсот кој го распишува четврта година по ред Библиотеката сака да го поттикне творештвото на младите луѓе да пишуваат креативно и да го збогатат својот израз.

На Конкурсот можат да се пријават млади автори од 15 до 35 годишна возраст од РС Македонија.

Беседата не смее да биде поголема од 3000 зборови и треба да е напишана во фонтот ariel 12.

Беседата не смее да содржи политичка, етничка и верска содржина, туку треба да носи универзална порака за мир, љубов, соработка и претходно да не е публикувана.

Комисијата ќе ја оценува нивната уметничка, јазична и естетско – етичка содржина.

Беседите до Комисијата се испраќаат исклучиво под шифра на следната електронска адреса: rodnokrajniavtori@gmail.com најдоцна до 11 јануари, 2026 година.

На авторот на најдобрата беседа ќе му биде доделена парична награда од 9000 денари и признание со ликот на Прличев а ќе му бидат врачени на манифестацијата „Прличеви беседи“ во февруари, 2026 во организација на НУ Библиотека „Григор Прличев“ Охрид.

Конкурсот е отворен заклучно со 12 јануари, 2026 година.

Шифрата на наградената Беседа ќе биде објавена најдоцна до 23 јануари, 2026 на веб страницата на Библиотеката и преку медиумите.

1.12.2025 г. Охрид

НУ Библиотека „Григор Прличев“ Охрид