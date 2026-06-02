Објавен новиот ценовник за влез во НП Галичица – погледнете ги цените

Јавната установа Национален парк Галичица го објави новиот ценовник за надоместоци за влез, посета и користење на услугите што ги нуди паркот.

Ценовникот ги опфаќа надоместоците за влез во паркот, паркирање, кампување, користење на едукативни содржини, снимање и фотографирање, како и организирање настани и други услуги достапни за посетителите.

Од управата на паркот апелираат посетителите да се информираат за важечките цени пред нивната посета, со цел да придонесат кон зачувување на природните вредности и одржливото управување со просторот.

Средствата од надоместоците, како што е наведено, директно се насочуваат кон заштита на природата, одржување на инфраструктурата и унапредување на посетителското искуство во паркот.

ЦЕНОВНИК ЗА НАДОМЕСТОЦИ

ЗА ВЛЕЗ ВО НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА

2026

I. Надоместок за влез и посета на Националниот парк Галичица Цена (денари) 1 Дневен надоместок за посетители над 7 години 100 2 Неделен билет за посетители над 7 години 400 3 Дневен влез на мотор и автомобил 150 4 Дневен влез за комбе и минибус до 20 седишта 250 5 Дневен влез за автобус над 20 седишта и тешки товарни возила 450

II. Надоместок за паркирање на возила во Национален парк Цена (денари) 1 Дневен надоместок за паркинг за мотор и автомобил 150 2 Дневен надоместок за паркинг на комбе и минибус до 20 седишта 240 3 Дневен надоместок за паркинг на автобус над 20 седишта 450

III. Надоместок за посета на посебни објекти Цена (денари) 1 Билет за посета на центар за посетители над 7 години 100 2 Посета на посебни објекти и локалитети 300

IV. Надоместок за престој во Националниот парк Галичица Цена (денари) 1 Дневен надоместок за поставување на шатор 300 2 Дневен надоместок за поставување приколка 400 3 Дневен надоместок за поставување авто-кампер возило 600

V. Надоместок за собирање на диви видови растенија, габи и други шумски плодови Цена (денари) 1 Годишен надоместок за собирање на диви видови растенија, габи и други шумски плодови за лица кои живеат на територијата на НП Галичица 500 2 Годишен надоместок за собирање на диви видови растенија, габи и други шумски плодови за лица кои не живеат на територијата на НП Галичица 2.000

VI. Надоместоци за наплата на влез во НП Галичица за посебни објекти и активности Цена (денари) 1 Стара Галичица Врв Магаро движење по патека 300 2 Остров Голем Град движење по патека 300 3 Пештера Саматска дупка – за група минимално 15 лица, времетраење 1 час 300 4 Пештера Саматска дупка – за влез до до 15 лица, времетраење 1 час 4.500 5 Пештера Саматска дупка – за едукативни посети, времетраење 1 час 150 6 Резервирана а) (едукативка патека и Инфоцентар Охрид) или б) (набљудувачница и Инфоцентар с.Стење) за група минимално 15 лица – по лице, времетраење 1,5 час 150 7 Резервирана а) (едукативка патека и Инфоцентар Охрид) или б) (набљудувачница и Инфоцентар с.Стење) влезница за влез при резервазија до 15 лица, времетраење 1,5 час 2.250 8 За субјектите кои вршат дејност во заштитено подрачје – НП Галичица прошетка на посетители (Св. Наум) со превозно средство – чамец – без мотор – за цела година 30.000 9 Влезница за еден посетител во заштитено подрачје – НП Галичица – Извори (Св. Наум) 120 10 Влезница за деца за заштитено подрачје – НП Галичица – Извори (Св. Наум) 60 11 Влезница за лице со јавање и водење на домашен копитар 300 12 За вршење на активност за комерцијална продажба на стоки и услуги за користење на продажна површина од 1 м² дневно 1.000 13 За вршење на промотивна продажба на стоки и услуги поврзана со тековна активност за користење на продажна површина од 1 м² дневно 600 14 За логистика на куќа Асангура за едно лице 100 15 За логистика на куќа Асангура за едно лице за едукативни цели 60 16 За користење на куќата Асангура 08-20 часот 6.000 17 За дневно користење на куќата Асангура од 12:00 тековен ден до 10:00 следен ден 12.000 18 За користење на куќата Асангура 08-20 часот за едукативни цели 3.000 19 За дневно користење на куќата Асангура од 12:00 тековен ден до 10:00 следен ден за едукативни цели 6.000

VII. Параглајдинг Цена (денари) 1 Еднократна влезница на локација за полет на параглајдери и др. (над село Велестово и Баба) за едно лице за еден лет за максимални 30 минути 300 2 Дневна влезница на полетиште по лице максимално 30 минути при единачен влез 1.000 3 Сезонска влезница за тандем параглајдери од еден субјект со ограничен дневен влез на лица до 2 автомобили до полетиште 50.000

VIII. Снимање и фотографирање Цена (денари) 1 Влезница за снимање за комерцијални потреби дневно 10.000 2 Влезница за фотографирање за комерцијални потреби дневно 3.000 3 Влезница за фотографирање за комерцијални потреби годишно 15.000 4 Снимање за комерцијални потреби од воздух 20.000

IX. Снимање со дрон на ограничен простор Цена (денари) 1 Извори Св. Наум за 1 час и за секој нареден 600 2 Остров Голем Град за 1 час и за секој нареден 1.000 3 НПГ – Планински дел за 1 час и за секој нареден 600

X. Надоместоци за влез на теренски моторни возила на теренот од НП Галичица Цена (денари) 1 Влез на теренско моторно возило за едукативни цели до 7 лица за 1 возило дневно од 7-17 часот 600 2 Влез на теренско моторно возило за слободна посета до 7 лица за 1 возило дневно од 7-17 часот 1.200 3 За субјектите кои вршат дејност во заштитено подрачје – НП Галичица – прошетка на посетители во НП Галичица за едно превозно средство АТВ за една календарска година 6.000 4 Поединечен влез на АТВ за едукативни цели до 2 часа за 1 возило за 1 влез 200 5 Поединечен влез на АТВ за едукативни цели до 3 часа за 1 возило за 1 влез 300 6 Поединечен влез на АТВ за слободни посети за 1 возило до 3 часа за 1 влез 500 7 Месечен влез за 1 (едно) АТВ 2.500 8 Поединечен влез на моторцикли низ некатегоризирани земјени патишта низ НП Галичица – дневно 500

XI. Надоместоци за влез на субјекти за користење на теренот од НП Галичица за спортски и културни манифестации Цена (денари) 1 Организација на спортска или културна манифестација дневно за организаторот 10.000 2 Учество во спортска или културна манифестација за 1 учесник дневно + влезница во зависност од локацијата или активноста 300

XII. Надоместок за наплата за вршење на дејност – пренос на електрична енергија (користење на електроенергетски водови подземни и надзени) и телекомуникациска дејност Цена (денари) 1 До 10 kV Вод/годишно по метар должен траса 7 2 До 35 kV Вод/годишно по метар должен траса 12 3 До 110 kV Вод/годишно по метар должен траса 25 4 За секој столбен трансформатор/годишно 2.000 5 За секоја трафостаница – трансформатор/годишно 4.000 6 За вкупно произведени мегават час електрична енергија од хидроцентрали на територијата на паркот/процент од големопродажната вредност 0.1 7 За вршење телекомуникациска дејност 200.000

XIII. Надоместок за вршење на дејност на хотели на територијата на паркот на годишно ниво Цена (денари) Хотел со 5* за легло годишно 600 Хотел со 4* за легло годишно 500 Хотел со 3* за легло годишно 400 Хотел со 2* за легло годишно 300 Хотел со 1* за легло годишно 200