Објавен новиот ценовник за влез во НП Галичица – погледнете ги цените
Јавната установа Национален парк Галичица го објави новиот ценовник за надоместоци за влез, посета и користење на услугите што ги нуди паркот.
Ценовникот ги опфаќа надоместоците за влез во паркот, паркирање, кампување, користење на едукативни содржини, снимање и фотографирање, како и организирање настани и други услуги достапни за посетителите.
Од управата на паркот апелираат посетителите да се информираат за важечките цени пред нивната посета, со цел да придонесат кон зачувување на природните вредности и одржливото управување со просторот.
Средствата од надоместоците, како што е наведено, директно се насочуваат кон заштита на природата, одржување на инфраструктурата и унапредување на посетителското искуство во паркот.
ЦЕНОВНИК ЗА НАДОМЕСТОЦИ
ЗА ВЛЕЗ ВО НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА
2026
|I.
|Надоместок за влез и посета на Националниот парк Галичица
|Цена (денари)
|1
|Дневен надоместок за посетители над 7 години
|100
|2
|Неделен билет за посетители над 7 години
|400
|3
|Дневен влез на мотор и автомобил
|150
|4
|Дневен влез за комбе и минибус до 20 седишта
|250
|5
|Дневен влез за автобус над 20 седишта и тешки товарни возила
|450
|II.
|Надоместок за паркирање на возила во Национален парк
|Цена (денари)
|1
|Дневен надоместок за паркинг за мотор и автомобил
|150
|2
|Дневен надоместок за паркинг на комбе и минибус до 20 седишта
|240
|3
|Дневен надоместок за паркинг на автобус над 20 седишта
|450
|III.
|Надоместок за посета на посебни објекти
|Цена (денари)
|1
|Билет за посета на центар за посетители над 7 години
|100
|2
|Посета на посебни објекти и локалитети
|300
|IV.
|Надоместок за престој во Националниот парк Галичица
|Цена (денари)
|1
|Дневен надоместок за поставување на шатор
|300
|2
|Дневен надоместок за поставување приколка
|400
|3
|Дневен надоместок за поставување авто-кампер возило
|600
|V.
|Надоместок за собирање на диви видови растенија, габи и други шумски плодови
|Цена (денари)
|1
|Годишен надоместок за собирање на диви видови растенија, габи и други шумски плодови за лица кои живеат на територијата на НП Галичица
|500
|2
|Годишен надоместок за собирање на диви видови растенија, габи и други шумски плодови за лица кои не живеат на територијата на НП Галичица
|2.000
|VI.
|Надоместоци за наплата на влез во НП Галичица за посебни објекти и активности
|Цена (денари)
|1
|Стара Галичица Врв Магаро движење по патека
|300
|2
|Остров Голем Град движење по патека
|300
|3
|Пештера Саматска дупка – за група минимално 15 лица, времетраење 1 час
|300
|4
|Пештера Саматска дупка – за влез до до 15 лица, времетраење 1 час
|4.500
|5
|Пештера Саматска дупка – за едукативни посети, времетраење 1 час
|150
|6
|Резервирана а) (едукативка патека и Инфоцентар Охрид) или б) (набљудувачница и Инфоцентар с.Стење) за група минимално 15 лица – по лице, времетраење 1,5 час
|150
|7
|Резервирана а) (едукативка патека и Инфоцентар Охрид) или б) (набљудувачница и Инфоцентар с.Стење) влезница за влез при резервазија до 15 лица, времетраење 1,5 час
|2.250
|8
|За субјектите кои вршат дејност во заштитено подрачје – НП Галичица прошетка на посетители (Св. Наум) со превозно средство – чамец – без мотор – за цела година
|30.000
|9
|Влезница за еден посетител во заштитено подрачје – НП Галичица – Извори (Св. Наум)
|120
|10
|Влезница за деца за заштитено подрачје – НП Галичица – Извори (Св. Наум)
|60
|11
|Влезница за лице со јавање и водење на домашен копитар
|300
|12
|За вршење на активност за комерцијална продажба на стоки и услуги за користење на продажна површина од 1 м² дневно
|1.000
|13
|За вршење на промотивна продажба на стоки и услуги поврзана со тековна активност за користење на продажна површина од 1 м² дневно
|600
|14
|За логистика на куќа Асангура за едно лице
|100
|15
|За логистика на куќа Асангура за едно лице за едукативни цели
|60
|16
|За користење на куќата Асангура 08-20 часот
|6.000
|17
|За дневно користење на куќата Асангура од 12:00 тековен ден до 10:00 следен ден
|12.000
|18
|За користење на куќата Асангура 08-20 часот за едукативни цели
|3.000
|19
|За дневно користење на куќата Асангура од 12:00 тековен ден до 10:00 следен ден за едукативни цели
|6.000
|VII.
|Параглајдинг
|Цена (денари)
|1
|Еднократна влезница на локација за полет на параглајдери и др. (над село Велестово и Баба) за едно лице за еден лет за максимални 30 минути
|300
|2
|Дневна влезница на полетиште по лице максимално 30 минути при единачен влез
|1.000
|3
|Сезонска влезница за тандем параглајдери од еден субјект со ограничен дневен влез на лица до 2 автомобили до полетиште
|50.000
|VIII.
|Снимање и фотографирање
|Цена (денари)
|1
|Влезница за снимање за комерцијални потреби дневно
|10.000
|2
|Влезница за фотографирање за комерцијални потреби дневно
|3.000
|3
|Влезница за фотографирање за комерцијални потреби годишно
|15.000
|4
|Снимање за комерцијални потреби од воздух
|20.000
|IX.
|Снимање со дрон на ограничен простор
|Цена (денари)
|1
|Извори Св. Наум за 1 час и за секој нареден
|600
|2
|Остров Голем Град за 1 час и за секој нареден
|1.000
|3
|НПГ – Планински дел за 1 час и за секој нареден
|600
|X.
|Надоместоци за влез на теренски моторни возила на теренот од НП Галичица
|Цена (денари)
|1
|Влез на теренско моторно возило за едукативни цели до 7 лица за 1 возило дневно од 7-17 часот
|600
|2
|Влез на теренско моторно возило за слободна посета до 7 лица за 1 возило дневно од 7-17 часот
|1.200
|3
|За субјектите кои вршат дејност во заштитено подрачје – НП Галичица – прошетка на посетители во НП Галичица за едно превозно средство АТВ за една календарска година
|6.000
|4
|Поединечен влез на АТВ за едукативни цели до 2 часа за 1 возило за 1 влез
|200
|5
|Поединечен влез на АТВ за едукативни цели до 3 часа за 1 возило за 1 влез
|300
|6
|Поединечен влез на АТВ за слободни посети за 1 возило до 3 часа за 1 влез
|500
|7
|Месечен влез за 1 (едно) АТВ
|2.500
|8
|Поединечен влез на моторцикли низ некатегоризирани земјени патишта низ НП Галичица – дневно
|500
|XI.
|Надоместоци за влез на субјекти за користење на теренот од НП Галичица за спортски и културни манифестации
|Цена (денари)
|1
|Организација на спортска или културна манифестација дневно за организаторот
|10.000
|2
|Учество во спортска или културна манифестација за 1 учесник дневно + влезница во зависност од локацијата или активноста
|300
|XII.
|Надоместок за наплата за вршење на дејност – пренос на електрична енергија (користење на електроенергетски водови подземни и надзени) и телекомуникациска дејност
|Цена (денари)
|1
|До 10 kV Вод/годишно по метар должен траса
|7
|2
|До 35 kV Вод/годишно по метар должен траса
|12
|3
|До 110 kV Вод/годишно по метар должен траса
|25
|4
|За секој столбен трансформатор/годишно
|2.000
|5
|За секоја трафостаница – трансформатор/годишно
|4.000
|6
|За вкупно произведени мегават час електрична енергија од хидроцентрали на територијата на паркот/процент од големопродажната вредност
|0.1
|7
|За вршење телекомуникациска дејност
|200.000
|XIII. Надоместок за вршење на дејност на хотели на територијата на паркот на годишно ниво
|Цена (денари)
|Хотел со 5* за легло годишно
|600
|Хотел со 4* за легло годишно
|500
|Хотел со 3* за легло годишно
|400
|Хотел со 2* за легло годишно
|300
|Хотел со 1* за легло годишно
|200
|XIV.
|Надоместок за помошни и други услуги од ЈУНП Галичица за активности во НП Галичица
|Цена (денари)
|1
|Помошни водички услуги од чувар или друго стручно лице од ЈУНПГ за еден час (минимално 4 часа)
|1.500
|2
|Услуга за резервација на возило на ЈУНПГ управувано од чувар или друго стручно лице од ЈУНПГ за 1 ден
|2.000
|3
|Услуга за користење на возило на ЈУНПГ управувано од чувар или друго стручно лице од ЈУНПГ за 1 час
|1.000
|4
|Услуга за резервација на пловен објект на ЈУНПГ управувано од чувар или друго стручно лице од ЈУНПГ за 1 ден
|3.000
|5
|Услуга за користење на пловен објект на ЈУНПГ управувано од чувар или друго стручно лице од ЈУНПГ за 1 час
|1.500