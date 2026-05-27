Од утре (28 мај) стартува ограничениот режим за моторни возила во стариот дел од градот

Од утре, 28 мај 2026 ќе почне да функционира ограничениот режим за движење во стариот дел од градот.

Режимот и начинот како ограничениот режим на движење на моторните возила е регулиран е утврден со Правилник за издавање на картички за движење во стариот дел од градот, донесен на 11.05.2023 година од страна на Управниот одбор на ЈП „Билјанини Извори“.

Во таа насока се известуваат сите граѓани кои имаат потреба од дополителни информации или се соочуваат со проблеми во однос на режимот за движење да се обратат во дирекцијата на ЈП „Билјанини Извори“, Спортска сала „Билјанини Извори“.

Се замолуваат сите граѓани да го почитуваат и да се придржуваат кон времениот ограничен режим на движење во стариот дел од градот.