Одиграни полуфиналните натпревари од “Ohrid Freed” 2025
Полуфинални возбудувања на турнирот „Ohrid FREED 2025“!
Вчеравечер, во салата „Билјанини Извори“, се одиграа спектакуларни полуфинални натпревари со многу борба, страст и вистинска спортска магија!
Резултати:
Гранит X – ЈП Охридски Комуналец 2:2 (4:2 пенали)
Гостилница кај Мече – АСП ПАК 1:8
Со тоа ги добивме и финалистите!
Големото финале: АСП ПАК ГРАНИТ X
Борба за 3. место: Гостилница кај Мече ЈП Охридски Комуналец
Утре, 7 ноември, на Денот на ослободување на Охрид – ќе гледаме вистински спортски спектакл!
21:00 – Натпревар за 3. место
Потоа – ГОЛЕМО ФИНАЛЕ!
Да го прославиме празникот со спорт, дружење и многу енергија!
Ве очекуваме во „Билјанини Извори“ – таму каде што спортот обединува!
