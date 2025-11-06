07/11/2025
Спорт

Одиграни полуфиналните натпревари од “Ohrid Freed” 2025

⚽🔥 Полуфинални возбудувања на турнирот „Ohrid FREED 2025“! 🔥⚽

Вчеравечер, во салата „Билјанини Извори“, се одиграа спектакуларни полуфинални натпревари со многу борба, страст и вистинска спортска магија! 💪🏆

📊 Резултати:

🟢 Гранит X – ЈП Охридски Комуналец 2:2 (4:2 пенали)

🔵 Гостилница кај Мече – АСП ПАК 1:8

Со тоа ги добивме и финалистите! 🙌

✨ Големото финале: АСП ПАК 🆚 ГРАНИТ X

⚔️ Борба за 3. место: Гостилница кај Мече 🆚 ЈП Охридски Комуналец

📅 Утре, 7 ноември, на Денот на ослободување на Охрид – ќе гледаме вистински спортски спектакл!

🕘 21:00 – Натпревар за 3. место

🕙 Потоа – ГОЛЕМО ФИНАЛЕ! 🏆

🎉 Да го прославиме празникот со спорт, дружење и многу енергија!

Ве очекуваме во „Билјанини Извори“ – таму каде што спортот обединува! 💙

#OhridFREED2025 #Футсал #Охрид #SportSpirit #FairPlay #Finale

Поврзани записи (архива)

Нов гол на Алиоски за Лидс Јунајтед

Сребрен медал за Дејан Георгиевски на ОИ Токио 2020

Се е подготвено за 36 издание на Охридскиот пливачки маратон