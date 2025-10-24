Одржан X Младински турнир во шах Ласкер 2025 кадети

Во согласност со Годишната програма за работа на ШК Ласкер Охрид, финансирана од Општина Охрид, на 24.10.2025 (петок) со почеток во 11:00 часот, во ООУ „Братство Единство“ Охрид, се одржа X Младински турнир во шах ЛАСКЕР 2025 кадети (ученици од 6 одд до 9 одд), општински натпревар во шах за учениците од основните училишта од општина Охрид.

Учесниците беа поделени во две категории, момчиња и девојчиња. На турнирот во машка конкуренција беа пријавени 32 ученици и турнирот во женска категорија на кој беа пријавени 13 ученички, турнирите се играа во 6 кола, по Швајцарски систем.

На X Младински турнир во шах ЛАСКЕР 2025 – КАДЕТИ, – кај девочињата медалите ги освоија:

1 место Момироска Ивана , ООУ „Св.Климент Охридски“ Охрид

2 место Котушеска Јована , OOУ „Григор Прличев“ Охрид

3 место Мицеска Јана, OOУ „Григор Прличев“ Охрид

– кај момчињата медалите ги освоиа:

1 место Пуроски Јован , ООУ „Св.Климент Охридски“ Охрид

2 место Мишески Павел , OOУ „Св.Наум Охридски“ Пештани

3 место Шапкароски Михаил, OOУ „Живко Чинго“ Велгошти

Учениците обезбедија учество на Државниот натпревар во шах за учениците од основните училишта кој е во организација на Федерација на училишен спорт на Македонија.

Турнирот е финансиски поддржан од Општина Охрид.

Комплетните резултати може да се видат на:

https://s2.chess-results.com/tnr1277920.aspx?lan=1&art=1&rd=6&turdet=YES&SNode=S0

https://s2.chess-results.com/tnr1277916.aspx?lan=1&art=1&turdet=YES&SNode=S0