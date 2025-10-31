Одржан X Младински турнир во шах Ласкер 2025 младинци

Во согласност со Годишната програмата за работа на ШК Ласкер Охрид, финансирана од Општина Охрид, на 31.10.2025 (петок) со почеток во 11:00 часот, во ООУ „Братство Единство“ Охрид, се одржа X Младинскиот турнир во шах ЛАСКЕР 2025 младинци (ученици од I клас до IV клас), општински натпревар во шах за учениците од средните училишта од Општина Охрид.

Учествуваа шест ученици, пет момчиња и едно девојче, турнирот се играше во 5 кола, по Бергер систем, секој со секого.

На X Младински турнир во шах ЛАСКЕР 2025 – МЛАДИНЦИ, медалите ги освоија:

1 место Михаил Николовски, ОСУ „Св.Климент Охридски“ Охрид

2 место Елена Лушеска, ОСУ „Св.Климент Охридски“ Охрид

3 место Ахмед Сулејман, ОСУ „Св.Климент Охридски“ Охрид

Учениците обезбедија учество на Државниот натпревар во шах за учениците од средните училишта кој е во организација на Федерација на училишен спорт на Македонија.

Турнирот е финансиски подржан од Општина Охрид.

Комплетните резултати може да се видат на: https://s3.chess-results.com/tnr1283638.aspx?lan=1&art=1&SNode=S0