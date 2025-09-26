Одржан X Младински турнир во шах ЛАСКЕР 2025 пионери
ШК Ласкер Охрид, во согласност со Годишната програма за работа, финансирана од Општина Охрид, на 26.09.2025 (петок) со почеток во 11:00 часот, во ООУ „Братство Единство“ Охрид, го организираше X Младински турнир во шах ЛАСКЕР 2025 пионери, за учениците од основните училишта од Општина Охрид.
Учесниците беа поделени во две категории момчиња и девојчиња (до 5 одд), на турнирот во машка конкуренција учествуваа 14 ученици кои играа 6 кола по Швајцарски систем и турнирот во женска категорија на кој учествуваа 8 ученички, овој турнир се играше 5 кола, по Швајцарски систем.
На X Младински турнир во шах ЛАСКЕР 2025 – ПИОНЕРИ,
– кај девочињата медалите ги освоиа:
1 место Сара Момироска, IV одд, ООУ Св. Климент Охридски Охрид,
2 место Мила Ѓоргоноска, V одд, ООУ Св. Климент Охридски Охрид,
3 место Ана Бошкоска, IV одд, ООУ Григор Прличев
– кај момчињата медаљите ги освоиа:
1 место Павел Групчев, III одд, ООУ Св. Климент Охридски Охрид,
2 место Нино Деркоски, IV одд, ООУ Григор Прличев
3 место Актан Реџеп, IV одд, ООУ Братство Единство
Учениците обезбедија учество на Државниот натпревар во шах за учениците од основните училишта кој е во организација на Федерација на училишен спорт на Македонија.
Турнирот е финансиски подржан од Општина Охрид Комлетните резултати може да се видат на:
https://s1.chess-results.com/tnr1258334.aspx?lan=1&art=0&turdet=YES&SNode=S0
https://s2.chess-results.com/tnr1258327.aspx?lan=1&art=1&rd=6&turdet=YES&SNode=S0