Одржана конститутивната седница на Советот на општина Охрид

Денеска во Општина Охрид, Општинската изборна комисија ги додели уверенијата за избор на сите 23 советници кои беа избрани на Локалните избори 2025 година.

По доделување на уверенијата, се одржа Конститутивната седница на Советот на Општина Охрид на која беа верификувани мандатите на советниците.

Со 16 гласови „ЗА“ за Претседател на Советот беше избран Перчо Божиновски кој беше носител на советничката листа од ВМРО- ДПМНЕ. Божиновски ја извршуваше оваа функција во текот на последната година од претходниот мандат на Советот.

Пред новиот советнички состав се обрати градоначалникот на Општина Охрид, Кирил Пецаков кој им ги честита мандатите на советниците и истакна дека очекува констуктивна соработка во претстојните четири години. Тој потецираше дека се надева на отворен дијалог, взаемна почит и функционалност во работењето, во насока на реализирање на програмите и проектите во интерес на охриѓани и подобрување на условите во сите сегменти на општественото живеење.

Во новиот состав на советот, ВМРО-ДПМНЕ има 13 советници, СДСМ има 5, ЗНАМ двајца советници, по еден советник имаат „Левица“, Демократската партија на турците и Група избирачи Р. Хода.