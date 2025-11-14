Одржана првата конститутивна седница на Советот на општина Дебрца

Во просториите на Општина Дебрца денес се одржа првата конститутивна седница на новоизбраниот Совет на Општина Дебрца. На седницата беа верификувани мандатите на советниците, со што официјално започна мандатниот период на новиот советнички состав.

За претседадел на новиот советнички состав е избран Иван Стрезоски.

Свое присуство на седницата имаа и учениците од хорoт при ООУ „Дебрца“, кои со изведба на неколку композиции ја збогатија свечената атмосфера и дадоа посебен придонес кон значењето на овој важен општински настан.

Одржувањето на конститутивната седница претставува важен чекор во функционирањето на локалната самоуправа и отвора ново поглавје во работата на Советот, кој ќе продолжи да делува во интерес на жителите на Општина Дебрца.