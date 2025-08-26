Одржана шеесет и првата седница на Советот на општина Охрид

На денешната одржана седница зелено светло советниците дадоа за предлог – одлуките за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООМУ„Методи Патчев“ – Охрид за учебната 2024/2025 година, за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Братство – единство“ – Охрид за учебната 2024/2025 година, за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2024/2025 година, за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Григор Прличев“ – Охрид за учебната 2024/2025 година, за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Живко Чинго“ с.Велгошти за учебната 2024/2025 година, за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Кочо Рацин“ – Охрид за учебната 2024/2025 година, за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2024/2025 година, за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Св. Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2024/2025 година, за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Христо Узунов“ – Охрид за учебната 2024/2025 година.

Советниците ги усвоија и предлог-одлуките за усвојување на Годишната програма за работа на OОМУ„Методи Патчев“ – Охрид за учебната 2025/2026 година, за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Братство-единство“ – Охрид за учебната 2025/2026 година, за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2025/2026 година, за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Григор Прличев“ – Охрид за учебната 2025/2026 година, за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти за учебната 2025/2026 година, за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Кочо Рацин“ – Охрид за учебната 2025/2026 година, за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2025/2026 година, за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Св.Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2025/2026 година, за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Христо Узунов“ – Охрид за учебната 2025/2026 година, за усвојување на годишната програма за работа на ОЈУ„Кузман Шапкарев“ – Охрид за 2025/2026 година, за усвојување на годишниот извештај за работа на јавната општинска установа за деца детска градинка „Јасна Ристеска“ – Охрид за учебната 2024/2025 година, за усвојување на годишната програма за згрижување и воспитно образовната работа на ЈОУДГ „Јасна Ристеска“ – Охрид за учебната 2025/2026 годинa, за давање согласност на одлуката за утврдување на работното време на вработените во јавната општинска установа за деца – детска градинка „Јасна Ристеска“ – Охрид, за давање согласност на одлуката за работа на групи со поголем, односно помал број деца од законски утврдениот број во ЈОУДГ „Јасна Ристеска“- Охрид, за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

На денешната седница беа разгледани и извештаните за работењето на Јавните претпријатија по што советниците ги усвоија предлог – одлуките за усвојување на извештајот за работaтa на ЈП„Билјанини Извори“ – Охрид за периодот од 01.04. до 30.06. 2025 година, за усвојување на извештајот за работата на ЈП „Водовод“ Охрид за периодот од 01.04. – 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП„Охридски Комуналец“ – Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на програмата за подршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на програмата за финансиските потреби на Територијалната противпожарна единица – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година.

Советниците ги усвоија и предлог – одлуките за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2025-2027 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за работењето на Oдделението за даноци за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, усвојување на извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на програмата за заштита на животната средина и природата за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за спорт и рекреација за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на програмата за млади и невладини организации за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на програмата за културни манифестации и творештво за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2025 година (Н1) за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2025-2027 (НА) за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2025 година (Н2) за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2025-2027 (НБ) за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма на општина Охрид за детска заштита за 2025 година (В1) за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2025-2027 (ВА) за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за здравствена и социјална заштита за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на програмата за активностите на општина Охрид од областа на заштитата и спасувањето за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на програмата за безбедност и здравје при работа на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма на општинскиот совет за превенција на малолетничко престапништво на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.04. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на програмата други комунални услуги за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на програмата за енергетска ефикасност за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на програмата урбана опрема – изградба и одржување за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување јавна чистота за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за јавно осветлување за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште во 2025 година за период од 01.01. до 30.06.2025 година, за усвојување на извештајот за реализација на програма ЈД изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година Подпрограма ЈДА реализација на основен проект за реконструкција на линиски инфраструктурен објект на пристапните патеки кои се во рамките на Градските гробишта во град Oхрид за периодот од 01.01 до 30.06.2025 година, за усвојување на извештај за реализација на програма ЈД изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – Подпрограма ЈДБ – реализација на основен проект за реконструкција на линиски инфраструктурен објект – локален пат до крстосица за село Рамне до црква Св. атанасиј општина Охрид за периодот од 01.01 до 30.06.2025 година, за усвојување на извештај за реализација на програма ЈД -изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година Подпрограма ЈДД – реализација на основен проект за реконструкција на линиски инфраструктурен објект локален пат во село Куратица, општина Охрид за периодот од 01.01 до 30.06.2025 година, за усвојување на извештај за реализација на програма ЈД изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година Подпрограма ЈДФ – реализација на основен проект за реконструкција на инфраструктурен објект за улица во село Подмоље во град Охрид, за периодот од 01.01 до 30.06.2025 година, за усвојување на извештај за реализација на програма ЈД изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година-Подпрограма ЈДГ – реализација на основен проект за реконструкција на линиски инфраструктурен објект улица во село Долно Лакочереј во град Охрид за периодот од 01.01 до 30.06.2025 година, за усвојување на извештај за реализација на програма ЈГ изградба на системи за водоснабдување за 2025 година – Подпрограма ЈГА реализација на проект за замена на постоечка опрема во пумпена станица „Метропол“ во општина Охрид за периодот од 01.01 до 30.06.2025 година, за усвојување на извештај за реализација на програма ЈГ изградба на системи за водоснабдување за 2025 година – Подпрограма ЈГБ – реализација на основен проект за реконструкција на водоводна линија на ул. Кленоец – ЛТХ Леарница, за периодот од 01.01 до 30.06.2025 година, за усвојување на извештај за реализација на програма ЈД изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година Подпрограма ЈДЦ – реализација на основен проект за реконструкција на линиски инфраструктурен објект за локалниот пат во село Опеница кој води до црквата Св. Кузман и Дамјан – општина Охрид, за периодот од 01.01 до 31.03.2025 година, за усвојување на извештај за реализација програма ЈД изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – Подпрограма ЈДЕ – реализација на основен проект за реконструкција на линиски инфраструктурен објект за улици во село Пештани за периодот од 01.01 до 31.03.2025 година, за усвојување на извештајот за остварување на буџетот на Општина Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2025 година, за прифаќање донација на движни ствари – специјално товарно противпожарно возило-комбе, наменето за територијална противпожарна единица на општина Охрид, за давање на времено користење на недвижен имот по имотен лист број 101433 во КО Охрид 4, за измени и дополнувања на развојната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2025-2027, за донесување урбанистички проект со план за парцелација за ГП а1 и ГП 2 во ДУП измени и дополнување за 3-та УЕ – МЗ2 – Воска – дел, МЗ 6 Кошишта – дел Охрид, општина Охрид за 10-та урбана единица – Охрид, општина Охрид, за донесување на техничка исправка за ГП 2.3.24 и ГП 2.3.25 во ДУП за УЗ 2 дел од блок 2.3 опфат 2 – плански период 2015 – 2020 Охрид, општина Охрид, за определување на ширина на крајбрежен појас на водотек опфатен со изменување и дополнување на ГУП за УЗ 15 УБ 15.1 и ДУП за УЗ 15 УБ 15.1, општина Oхрид, за измена и дополнување на одлуката за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште на Kп.бр.5563/2, Kп.бр. 5593/2, Kп.бр.5593/6, Kп.бр.6470/2, Kп.бр.5583/9, Kп.бр.5583/10, Kп.бр.6470/2 сите во КО Oхрид 4.