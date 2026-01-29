Одржана шестата седница на Советот на општина Охрид

Градските советници денес ја одржаа шестата седница, на која преовладуваа точки од урбанистичката сфера за вклопување на бесправно изградените објекти. Во првиот дел од седницата беа избрани нови членови на училишните одбори во повеќе училишта во градов, а беше донесена и одлука за утврдување на детален урбанистички план за УЗ 8, УБ 8.1. Во продолжение се точките кои денес беа на дневен ред на шестата седница.

Предлог-одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежното земјиште за календарската 2026 година утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Охрид.

Предлог-одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште за календарската 2026 година утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Охрид по катастарски општини.

Предлог-одлука за определување зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот (објекти) на подрачјето на општина Охрид.

Предлог-програма за дополнувања на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2026 година (Н2).

Предлог-одлука за проширување на средствата во Буџетот на општина Охрид за 2026 година.

Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на административните службеници, давателите на услуги и помошно техничките лица на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид.

Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Статутот на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид.

Предлог-одлука за формирање Комисија за процена и утврдување на висината на штета настаната од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи.

Предлог-одлука за разрешување членови во Училишниот одбор на OСУ „Св.Климент Охридски“ – Охрид.

Предлог-одлука за именување членови во Училишниот одбор на OСУ „Св.Климент Охридски“ – Охрид

Предлог-одлука за разрешување членови во Училишниот одбор на СOСУ „Св.Кирил и Методиј“ – Охрид.

Предлог-одлука за именување членови во Училишниот одбор на СOСУ „Св.Кирил и Методиј“ – Охрид

Предлог-одлука за разрешување членови во Училишниот одбор на OЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ – Охрид.

Предлог-одлука за именување членови во Училишниот одбор на OЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ – Охрид

Предлог-одлука за разрешување на член во Управниот одбор на Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење „Кузман Шапкарев“ – Охрид.

Предлог-одлука за разрешување член во Управниот одбор на Државното средно училиште Регионален центар за стручно образование и обука „Ванчо Питошески“ – Охрид.

Предлог-одлука за именување член во Управниот одбор на Државното средно училиште Регионален центар за стручно образование и обука „Ванчо Питошески“ – Охрид

Предлог-одлука за отстапување на користење движна ствар-специјално товарно противпожарно возило-комбе на Доброволно противпжарно друштво „ЕНТУЗИЈАСТ Охрид – Дебрца“.

Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.156/2 КО Охрид 4, објект 1.

Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.766/3 и КП.бр.766/7 КО Косел, објект 1.

Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.3/1 КО Охрид 4, објект 1.

Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.86 КО Лескоец, објект А1-1.

Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.92 КО Охрид 4, објект 1.

Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.906/1 и КП.бр.906/4 КО Оровник, објект 1 и објект 4.

Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1230 и КП.бр.1559 КО Опеница, објект 1.

Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1705/1 КО Горно Лакочереј, објект 1.

Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1786/1 КО Горно Лакочереј, објект 1.

Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1857/1 КО Лескоец, објект 1 и објект 4.

Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1963/1 КО Горно Лакочереј, објект 1.

Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1976/1 КО Горно Лакочереј, објект 1.

Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1996/1 КО Горно Лакочереј, објект 1.

Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2148 КО Долно Лакочереј, објект 1.

Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2477/1 КО Коњско, објект 3.

Предлог-одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1173/4 КО Долно Лакочереј, објект 1 со бр.08-10340/14 од 27.01.2025 година.

Предлог одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 2488, КП.бр.2487 и КП.бр.2474 КО Коњско, објекти 1,2,3 и 4.