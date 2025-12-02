Одржана симулација на „Воздухоплов со запален мотор на полетување“ на охридскиот аеродром

Денеска, полициски службеници од СВР Охрид и граничната полиција Регионален центар „Запад“, учествуваа на симулирана показна вежба „Воздухоплов со запален мотор на полетување“ што се одржа на охридскиот аеродром „Св.Апостол Павле“. Притоа, полициските службеници, ги увежбуваа и ги спроведоа предвидените мерки согласно безбедносните протоколи и постапија по план за преземање активности за реакција и поддршка во услови на појава на безбедносни инциденти на воздухоплов.

Целта на оваа вежба беше подигнување на степенот на оперативност на предвидените тактичко технички мерки на сите служби во насока на брза и ефикасна реакција при случаи на појава на безбедносен инцидент со воздухоплов, ажурирање на координативните мерки, меѓусебната комуникација и информирање за инциденти и сл.

Во вежбата учество зедоа ТАВ „Аеродром“- Охрид, АКЛ, противпожарни екипи од „ТАВ“ и ТППЕ „Охрид“ и ТППЕ „Струга“, медицински екипи од „ТАВ“ и амбуланта „Охрид“ и „Струга“, „Црвен Крст“.

Вежбата успешно заврши со покажана висока ефективност во реализацијата на предвидените безбедносни мерки.