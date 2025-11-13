Одржана третата седница на Советот на општина Охрид

Градските советници денес ја одржаа третата седница, од конституирањето на новиот совет. На дневен ред беше ребаланост на буџетот на локалната самоуправа, со измени на програмите за работа на општинската администрација.

Советниците на почетокот од работата, усвоија уште три точки кои се однесуваа на измени на развојните програми за капитални инвестици во областа на детската заштита и основното и средно образование. Во продолжение на седницата, советниците ги усвоија следните измени и дополнувања на програмите:

Програма за изменување и дополнување на програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2025 година; Програма за изменување и дополнување на годишната програма за спорт и рекреација за 2025 година; Програма за изменување и дополнување на програмата за млади и невладини организации за 2025 година; Програма за изменување и дополнување на програмата за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2025 година; Програма за изменување и дополнување на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2025 година; Програма за изменување и дополнување на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2025 година; Програма за изменување и дополнување на годишната програма на општина Охрид за детска заштита за 2025 година; Програма за изменување и дополнување на програмата за јавно осветлување за 2025 година; Програма за изменување и дополнување на програмата за одржување јавна чистота за 2025 година; Програма за изменување и дополнување на програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2025 година; Програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште во 2025 година; Програма за изменување и дополнување на Развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2025 -2027 година; Програма за дополнување на Програмата ЈМ за капитални расходи за паркови и зеленило за 2025 година – подпрограма ЈМА реализација на „Проект за употреба и одржување на урбан простор и парк на дел од Кеј Македонија“; Програма ЈЕ изградба на простор за паркирање за 2025 година – подпрограма ЈЕА – реализација на основен проект „Изградба на катна гаража во Општина Охрид“; Програма ЈГ за дополнување на програмата за изградба на системи за водоснабдување за 2025 година подпрограма ЈГЦ – реализација на основен проект за мониторинг и управување СКАДА (SCADA) систем за водоснабдителен систем на град Охрид и изработка на ГИС систем со интеграција на двата системи;

Програма за дополнување на Програмата ЈИ – изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води за 2025 година – подпрограма ФАЕ – реализација на Проектот „реконструкција на линиски инфраструктурен објект за фекална и атмосферска канализациона мрежа за дел од улици „Малесија“, „Александар Гушо“, „Трајче Дојчиноски“, „1-ви Мај“, „Вангел Николоски“, „Дебарца“ и „Момчило Јорданоски“; Програма за дополнување на Програмата ЈД Изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма ЈДХ – реализација на основен проект „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект за постоечки локален пат од Камп Љубаништа до стационажа од км. 0+000,00 до км. 0+999,24“; Програма за дополнување на Програмата ЈД Изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма ЈДИ – реализација на основен проект „Реконструкција на потег дел од улица „Петрино“ до пресек со улица „Караорман“, село Лескоец-Охрид“; Програма за дополнување на Програмата ЈД Изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма ЈДЈ – реализација на основен Проект „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект кој ги поврзува село Велгошти со село Лескоец“; Програма за дополнување на Програмата ЈД Изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма ЈДК – реализација на основен Проект „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект, реконструкција на дел од улица „Даме Груев“ од кружна крстосница „Јане Сандански“ со улица „Питу Гули“ до пресек со „Булевар Туристичка“; Програма ЈД за дополнување на Програмата Изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма ЈДЛ – реализација на основен Проект „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект на дел од улица „7-Ми Ноември“ од кружна крстосница „Охридска банка“ до пресек со улица „Егејска“ – Охрид“; Програма ЈД за дополнување на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма ЈДМ – реализација на основен проект „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект за дел од улица „Кленоец“ и дел од улица „Петрино“; Програма ЈД за дополнување на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма ЈДН – реализација на основен проект „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект за населба Бараки во град Охрид“; Програма ЈД за дополнување на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма ЈДО – реализација на основен проект „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект – локален пат за село Завој“; Програма ЈД за дополнување на прогтрамата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма ЈДП – реализација на основен проект „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект – улица во село Долно Лакочереј (крак 2)“; Програма ЈД за дополнување на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма JDQ – реализација на „Основен проект за линиски инфраструктурен објект – локален пат од село Лескоец до село Горно Лакочереј“. Програма ЈД за дополнување на Програмата за иградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година – подпрограма ЈДР – реализација на основен проект „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект на дел од улица „Партизанска“ (населба Охридати) во град Охрид“; Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на ЕЛС Охрид за 2025 година; Одлука за донесување на буџетскиот календар и одлука за отпис на основни средства – лаптопи.