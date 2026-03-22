Одржано Државно првенство во шах за основни и средни училишта за учебната 2025/2026

Во организација на Федерацијата на училишен спорт на Македонија и Шаховската федерација на Македонија, на 19 март 2026 г. во СОУ „Јане Сандански“ – Струмица, се одржа Државното првенство во шах за oсновни и средни училишта.

Учество зедоа вкупно двесте учесници од целета држва поделени во 6 категории:

средни училишта девојчиња

средни училишта момчиња

основни училишта ( I-V одд) – девојчиња

основни училишта ( I-V одд) – момчиња

основни училишта (VI- IX одд) – девојчиња

основни училишта (VI- IX одд) – момчиња

Охрид имаше седумнаесет свои претставници.

Екипата на охридските шахисити, предводена од наставничките Валентина Караѓуле Модева и Кате Бујароска Анѓелеска, се врати со две сребрени медали на најдобро пласираните: Елена Лушеска (ОСУ Св. Климент Охридски) во категорија – средни училишта /девојчиња и Јован Пуроски (ООУ Св. Климент Охридски) во категорија – основни училишта (VI – IX одд) /момчиња.

Одлични партии, голема концентрација и мотивираност покажаа и следните ученици:

Михаил Николовски и Ахмед Сулејман (СОУ Св. Климент Охридски- Охрид)

Ивана Момироска,Сара Момироска, Мила Ѓоргоноска, Марија Дејкоска и Павел Групчев (ООУ Св. Климент Охридски-Охрид)

Павел Мишески ( ООУ Св. Наум Охридски-Пештани)

Михаил Шапкароски (ООУ Живко Чинго -Велгошти)

Марко Танески, Драган Анѓелески, Деркоски Нино, Сидороска Јована, Јана Мицеска и Ана Бошкоска (ООУ Григор Прличев – Охрид)

Патувањето на учениците беше организирано од страна на Сојузот на училишен спорт Охрид и Општина Охрид.