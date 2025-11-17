ОДВ-Електрик донираше 10 компјутери за потребите на ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“

ОДВ-ЕЛЕКТРИК како општествено-одговорна компанија донираше 10 персонални компјутери за потребите на ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“.

„Со оваа донација им се овозможува на учениците да имаат современи технички ресурси, кои директно ќе влијааат врз подобрување на нивните знаења, вештини и можности. Поддршката што ни ја дава ОДВ-ЕЛЕКТРИК претставува, исто така, значаен придонес за унапредување на нашата работа и создавање подобри услови за учење и развој на учениците.

Хуманоста и општествената одговорност се пример што инспирира.“ – истакнуваат од ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“