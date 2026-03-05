Оглас за јавно излагање на проектна програма за изработка на урбанистички проект со план за парцелација за ГП 7.39, ГП 7.40, ГП 7.40.1 И ГП 7.41, КО Охрид 2 од ДУП за УЗ 10 И 11, УБ 10.4 и 11.1, Влашка Маала и Градинар
Врз основа на член 63 став (11) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25, 101/25 и 127/25), Општина Охрид објавува ЈАВНО ИЗЛАГАЊЕ на Проектната програма за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација за ГП 7.39, ГП 7.40, ГП 7.40.1 и ГП 7.41, КО Охрид 2 од ДУП за УЗ 10 и 11, УБ 10.4 и 11.1, Влашка Маала и Градинар, Општина Охрид со тех. бр. 44/2025 од февруари 2026 год.