Оглас за јавно излагање на проектна програма за изработка на урбанистички проект со план за парцелација за промена на границата на ГП 5.1.56, ГП 5.1.57, ГП 5.1.58 и ГП 5.1.59 во ДУП за УЗ 5, дел од блок 5.1 – опфат 1 Охрид

Согласно член 63 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ планирање, управување со бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25, 101/25 и 127/25), Правилникот за недвижен имот на урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ 225/20, 219/21,104/22, 99/23, 07/25, општината 143/25 и 241/25), во системот е-урбанизам, постапки 2020 УП по член 63 под број 77039, во Општина Охрид започната е постапка за одобрување на изработка Димитар Влахов бр. 57 на Урбанистички проект со план за парцелација за промена на границата на 6000 Охрид ГП 5.1.56, ГП 5.1.57, ГП 5.1.58 и ГП 5.1.59 во ДУП за Урбана Заедница 5, дел од Тел. (046) 262-492 БЛОК 5.1–опфат 1–Охрид, општина Охрид, изработен од Друштво за Фах. (046) 262-545 проектирање и градба „СНЕГАР КОМПАНИ“ дооел Охрид, со тех.бр. 14/24. Врз основа на член 63 став (11) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25, 101/25 и 127/25), Општина Охрид објавува ЈАВНО ИЗЛАГАЊЕ на Проектната програма за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација за промена на границата на ГП 5.1.56, ГП 5.1.57, ГП 5.1.58 и ГП 5.1.59 во ДУП за Урбана Заедница 5, дел од БЛОК 5.1 – опфат 1 –Охрид, општина Охрид, со тех.бр. 14/24 декември 2025 год.

ОГЛАС ЗА ЈАВНО ИЗЛАГАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПРОМЕНА НА ГРАНИЦАТА НА ГП 5.1.56, ГП 5.1.57, ГП 5.1.58 И ГП 5.1.59 ВО ДУП ЗА УРБАНА ЗАЕДНИЦА 5, ДЕЛ ОД БЛОК 5.1 – ОПФАТ 1 ОХРИД, ОПШТИНА ОХРИД