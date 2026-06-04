Оглас за јавно излагање: Проектна програма за изработка на урбанистички проект со план за парцелација за ГП 1.1 и ГП 1.2 од ДУП измени и дополнувања за 3-та УЕ – МЗ 2 Воска дел, МЗ Кошишта – дел Охрид, КО Охрид 3

Согласно член 63 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25, 101/25 и 127/25), Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ 225/20, 219/21,104/22, 99/23, 07/25, 143/25, 241/25, 30/26 и 87/26), во системот е- урбанизам, постапки 2020 УП по член 63 број 71956, во Општина Охрид започната е постапка за одобрување на изработка на Урбанистички проект со план за парцелација за ГП 1.1 и ГП 1.2, од ДУП измени и дополнувања за 3 – та УЕ – МЗ 2 – Воска – дел, МЗ 6 Кошишта – дел Охрид, КО Охрид 3, Општина Охрид со тех.бр. 163/25 од март 2026 год. изработен од Трговско друштво со ограничена одговорност за проектирање, изведување и инженеринг ИНГРА ДООЕЛ Скопје.

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ГП 1.1 и ГП 1.2, ОД ДУП ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА ЗА 3 – ТА УЕ – МЗ 2 – ВОСКА – ДЕЛ, МЗ 6 КОШИШТА – ДЕЛ ОХРИД, КО ОХРИД 3, ОПШТИНА ОХРИД 1 ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ГП 1.1 и ГП 1.2, ОД ДУП ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА ЗА 3 – ТА УЕ – МЗ 2 – ВОСКА – ДЕЛ, МЗ 6 КОШИШТА – ДЕЛ ОХРИД, КО ОХРИД 3, ОПШТИНА ОХРИД 2