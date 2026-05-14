Охрид домаќин на Регионален симпозиум на лаборатории за нафта

Градоначалникот Кирил Пецаков денеска присуствуваше на 10-тиот Регионален симпозиум на лаборатории за нафта и нафтени деривати, што се одржува од 13 до 15 мај во хотелот „Инекс Олгица“ во Охрид.

Во своето поздравно обраќање градоначалникот Пецаков истакна:

– Ми причинува особена чест и задоволство што овој голем конгрес чиј домаќин е компанијата ОКТА се одржува во Охрид, градот кој заедно со Охридското Езеро како ретко и светски важно културно наследство е под заштита на УНЕСКО.

Овде во Охрид на секој чекор може да се почувствува чудесниот спој на остатоците на цивилизациите и природните реткости, амбиент кој континуоирано опстојува 7 илјади години.

Импресивен е бројот на учесници и изборот на темите на овој конгрес и гордо можам да кажам дека деновиве Охрид е домаќин на европската елита којашто е дел од битната стопанска дејност за снабдување со нафта. Тема која кај секој од нас побудува интерес. Верувам дека бизнис заедницата што денес е тука во нашиот прекрасен Охрид ќе ги презентира најновите достигнувања во оваа област.

Во Охрид по разни основи доаѓале светски познати личности, трагачи по реткости и добронамерници. Сите биле добродојдени, го пронашле она што го барале се изненадиле позитивно од нашиов „магичен“ град и заминале со многу импресивни спомени кои ги терале повторно да се врат и да ги почувствуваат духот, убавините и спокојот на овој древен град надвиснат над бистрите езерски води. Ова е градот во кој идеално се склопиле автентичното и модерното .Царскиот град на Самуил, духовниот центар на Светите Наум и Климент, туристичката мека и медина која на сончевите езерски брегови привлекува милиони туристи од земјава и странство.

Пред крај на моето обраќање би посакал вашите стручни заклучоци и практики да го носат предзнакот „како што беше соопштено на Конгресот во Охрид“. Со тоа длабоко сум уверен дека ќе оставите свој белег во милениумската историја на Охрид –подвлече Пецаков.

Пред присутните се обрати и генералниот директор на ОКТА АД – Скопје, Димитриос Пасхос.

Симпозиумот претставува значајна регионална платформа за професионална размена на искуства, знаења и современи практики во областа на контролата на квалитет, лабораториските анализи, регулативата и безбедноста во нафтената индустрија. На настанот учествуваат претставници на лаборатории, институции, регулаторни тела и компании од неколку земји во регионот, вклучувајќи ги Македонија, Србија, Бугарија, Грција, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина и други.

Главен организатор на настанот е АД „ОКТА“ од Скопје.