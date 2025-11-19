Охрид ќе биде домаќин на работилница за син и циркуларен туризам

Општина Охрид, во рамки на Проектот “RECIRCLE MED”, кој го имплементира во рамки на Европската програма INTERREG EURO MED, организира Работилница за локална мобилизација и Форум за Западен Балкан на 3 и 4 декември 2025 година.

Охрид е реномирана туристичка дестинација со значително искуство и силна посветеност на одржливиот развој, особено во заштитата на животната средина и управувањето со туризмот. Како една од дестинациите што ќе развива и спроведува прилагодени Сини Акциони Планови за циркуларен туризам (circular tourism), Општина Охрид ја повикува локалната и пошироката заедница на акција.

Со оглед на специфичните потреби, искуството и празнините во областа, учесниците ќе имаат можност да:

Се запознаат со Проектот и Планот што е развиен за креирање прилагодени Сини Aкциони Планови.

Истражат практики за сина и циркуларна економија, преку презентација на најдобри практики од истакнати говорници.

Учествуваат во интерактивни активности за ко-креирање и групни дискусии, а воедно поттикнуваат заедничко учење и размена на идеи. Преку практично учество, учесниците ќе развијат практични сознанија и стратегии за поддршка на спроведувањето на проектните активности.

Работилниците имаат за цел да го олеснат локалното прилагодување и усвојување на Планот за унапредување на синиот и циркуларниот туризам во областа, да идентификуваат приоритети, да дизајнираат патеки за имплементација и да поддржат усвојување на политиките. Тие претставуваат одлична можност за учење, споделување искуства и колективно обликување решенија во динамична и партиципативна средина.

Доколку сте дел од територијалниот туристички екосистем, заинтересирани и мотивирани да ја поддржите имплементацијата на синиот и циркуларниот туризам, не ја пропуштајте оваа можност и регистрирајте се за Работилниците на следниов линк: