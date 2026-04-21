Охрид на мапата на европските културни рути на Советот на Европа

Охрид официјално стана дел од Европските културни рути на Советот на Европа, со што уште еднаш се потврди неговото исклучително место на европската културна и духовна мапа.

На Генералното собрание одржано на 21.04.2026 година, во Аквилеа, Италија, беше одбележан овој значаен момент, со кој Охрид се вклучува во мрежата на градови и локалитети што ги поврзуваат заедничките европски вредности, културното наследство и историското паметење.

Ова признание претставува потврда за историската и цивилизациска улога на Охрид како духовен и културен центар на словенскиот свет, поврзан со делото на Кирил и Методиј и нивните ученици свети Климент и свети Наум, кои токму во Охрид ја поставија основата на словенската писменост и духовност.

Приклучувањето кон Европските културни рути отвора нови можности за меѓународна соработка, културна размена и развој на културниот туризам, со што Охрид дополнително ќе се позиционира како препознатлива европска дестинација.

Во рамки на настанот, свое обраќање имаше претседателот на Советот на Општина Охрид, Перчо Божиновски, кој ја истакна важноста на ова признание и улогата на Охрид како „жива ризница на културно наследство и светилник на словенската писменост и духовност“.

–Денес стоиме на темелите на една од најсветлите духовни и културни традиции во Европа – традицијата што ги обединува народите преку словото, знаењето и вредностите што не ја познаваат границата на времето.

Мисијата на светите браќа Кирил и Методиј не е само историски факт – таа е жив мост меѓу народите. Со создавањето на глаголицата и со ширењето на писменоста, тие го отворија патот кон духовно ослободување и културна самобитност на целиот словенски свет.

Нивното дело продолжува да живее и да се развива преку нивните најдостојни ученици – свети Климент и свети Наум, кои токму во Охрид го поставија темелот на првата словенска книжевна школа. Охридската книжевна школа не е само институција од минатото – таа е изворот од кој извира словенската писменост, култура и духовност.

Охрид, како духовна престолнина на словенството, со векови ја чува оваа светлина. Овој град не е само географска точка – тој е жива ризница на културно наследство, место каде историјата, верата и уметноста се преплетуваат во едно уникатно духовно искуство.

Токму затоа, со особена чест и гордост истакнуваме дека Охрид е дел од Европските културни рути на Совет на Европа – признание кое не само што ја потврдува нашата историска улога, туку и ја отвора вратата за нови можности за соработка, културна размена и одржлив развој.

Оваа рута не е само патека на движење – таа е мапа на духовното и културното дејствување, која ги поврзува локалитетите, традициите и вредностите што ја обликувале Европа. Охрид, со своите манастири, цркви, археолошки локалитети и богато културно наследство, претставува клучна точка на оваа мрежа.

Во таа насока, културниот туризам во Охрид се развива како автентично искуство – какопатување низ времето, каде секој чекор ја раскажува приказната за писменоста, верата и идентитетот. Посетителите не доаѓаат само да видат – тие доаѓаат да почувствуваат.

Современото чествување на делото на Кирил и Методиј, особено на 24 мај, кое традиционално го организира Општина Охрид, претставува жив доказ дека ова наследство не е само минато – туку дел од нашата сегашност и нашата иднина.

Дозволете ми, во името на граѓаните на Охрид, да ја изразам нашата длабока посветеност за зачувување, негување и промоција на ова непроценливо наследство. Нашата визија е јасна – Охрид да продолжи да биде светилник на културата, знаењето и духовноста во Европа и пошироко – истакна Божиноски.

Општина Охрид останува посветена на зачувување, унапредување и меѓународна промоција на своето богато културно наследство, како и на активно учество во европските културни процеси.