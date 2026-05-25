Охрид Ултра-Треил 2026: Успешно заврши осмото издание на најголемиот настан во планинско трчање во Македонија
Изминатиот викенд, на 22 и 23 мај 2026 година, на падините на планината Галичица и во Охрид се одржа осмото издание на планинската ултрамаратонска трка Ohrid Ultra-Trail. Настанот и оваа година донесе вистински спортски спектакл, обединувајќи професионални и рекреативни тркачи од целиот свет на едни од најубавите планински патеки во регионот.
Годинава, Ohrid Ultra-Trail забележа рекордно издание со 920 натпреварувачи од 40 држави, кои настапија на шест различни трки: 105 км, 65 км, 42 км, 21 км, 10 км и 10 км јуниорска категорија. Сите трки се одвиваа низ пределите на Националниот парк Галичица, со заеднички финиш на градскиот плоштад во Охрид.
Учесниците имаа можност да трчаат низ уникатните планински пејзажи помеѓу Охридското и Преспанското Езеро, по патеки кои нудат комбинација од технички терен, висински предизвици и панорамски погледи карактеристични за регионот.
Во продолжение следуваат најдобрите резултати по категории:
Ohrid Ultra-Trail (105 км)
Мажи:
1. Thomas HAAG – Франција 13:57:34
2. Mário KLOBUČNÍK – Словачка 15:31:29
3. Aguron HODA – Косово 15:37:10
Жени:
1. Ivana CENERIĆ – Србија 16:54:30 (рекорд на патека)
2. Ivana NAJDOVSKA – Македонија 18:27:59
3. Daniela ATANASOVSKA – Македонија 20:32:11
Galicica Ultra (65 км)
Мажи:
1. Aleksandar STOJKOSKI – Македонија 06:21:35 (рекорд на патека)
2. Antonio KARANFILOSKI – Македонија 07:45:00
3. Sladjan STOSIC – Србија 07:51:00
Жени:
1. Lemonia PANAGIOTOU – Грција 09:08:43
2. Kornelija TODOSOVA – Македонија 10:37:24
3. Sanja NAJDOVSKI – Македонија 10:41:01
Samotska Trail (42 км)
Мажи:
1. Zlatko KARCHESKI – Македонија 03:52:11
2. Slavko PANIC – Србија 04:06:06
3. Borche HRISTOV – Македонија 04:15:50
Жени:
1. Elena KARANFILOSKA – Македонија 04:27:41
2. Tuğçe KARAKAYA – Турција 04:31:18
3. Lidija RADULOVIĆ – Србија 05:10:44
Letnica Trail (21 км)
Мажи:
1. İbrahim GÜNEŞ – Турција – 01:57:12 – (рекорд на патека)
2. Francisco Javier TEJONERO VALDÉS – Шпанија – 01:57:30
3. Michail KALLIMANIS – Грција 01:57:32
Жени:
1. Aleksandra TANASOSKA – Македонија 02:38:31
2. Olga RISTESKA – Македонија 02:42:34
3. Areti SPIRIDOU – Грција 02:48:45
Ramne Trail (10 км)
Мажи:
1. Dimitar KOCOVSKI – Македонија 00:46:28
2. Simon KALANOVSKI – Македонија 00:48:08
3. Kristijan NAUMOVSKI – Македонија 00:50:50
Жени:
1. Aleksandra OROVCHANEC – Македонија 00:57:37
2. Bojana NAUMOVSKA – Македонија 01:02:10
3. Dilara Sultan KAYA – Турција 01:04:07
Јуниорска категорија (10 км)
Мажи:
1. Ilija JANKULOVSKI – Македонија 00:53:07
2. Nikola STOJKOVSKI – Македонија 00:56:07
3. Andrej GALEVSKI – Македонија 01:05:58
Жени:
1. Ilijana DIMITROVSKA – Македонија 01:08:38
2. Sara SEKULOSKA – Македонија 01:11:00
3. Elena JANEVSKA – Македонија 01:11:12
Трката Galicica Ultra и оваа година беше дел од националниот календар на скајранинг дисциплината, а најдобро пласираните македонски натпреварувачи ќе имаат можност да ја претставуваат државата на меѓународни натпреварувања.
Ohrid Ultra-Trail продолжува да се развива како еден од најзначајните настани во планинско трчање во регионот, препознатлив по својата интернационална атмосфера, природните убавини и високото организациско ниво. Настанот е во организација на спортските здруженија Трекс од Скопје и Топ Адвенчрс од Охрид, со поддршка од локални институции, партнери, волонтери и спасувачки служби.
Во рамки на тркачкиот викенд беше организиран и традиционалниот Expo настан, кој се одржа во спортскиот комплекс „Климент Колески“, каде посетителите имаа можност да се запознаат со спортска опрема, партнери и активности поврзани со аутдор и треил културата.
Официјални резултати: https://ohrid.ultratrail.mk