Октомври – Листопад

Октомври е месецот кога природата тивко се повлекува, оставајќи зад себе палета од топли бои и мирис на есен. Името „октомври“ доаѓа од латинскиот збор „octo“, што значи „осум“, бидејќи во стариот римски календар бил осми месец.

Кај народот, октомври е познат како „Листопад“ – време кога дрвјата ги испуштаат своите листови, а земјата се покрива со златен тепих. Тоа е период на преод, кога деновите стануваат пократки, а утрата посвежи. Сонцето сè уште грее, но со помирен сјај, полека најавувајќи го доаѓањето на зимата.

Во традицијата, листопадот се поврзува со спокој и подготовка. Се верува дека ако октомври е сув и ведар, зимата ќе биде студена, но стабилна. Селаните ги завршуваат есенските работи, се собираат последните плодови, и се подготвуваат за студените месеци што следат.