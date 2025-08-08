Оперски рецитал во чест на „Свети Климент Охридски“ – летен

Во чест на празникот „Свети Климент Охридски“ –летен, вчеравечер во дворот на црквата „Св. Богородица Перивлепта“ се одржа оперскиот рецитал „Од младите глас за Свети Климент и за спас”.

Љубителите на музиката имаа можност да уживаат во прекрасните оперски изведби на младите охридски музичари: Билјана Буџакоска- сопран, Стефани Дудуќ -сопран, Изабела Димовска –мецосопран и Дамјан Милески- пијано.

Во името на Општина Охрид, присутните ги поздрави претседателот на Советот на Општина Охрид, Перчо Божиновски.

Концертот беше организиран во рамки на Годишната програма за култура на Општина Охрид.

WebOhrid / 08.08.2025 / Општина Охрид