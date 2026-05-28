Општина Охрид: Наместо дневна политика, нашиот фокус останува цврсто насочен кон долгорочниот развој на Охрид

Општина Охрид испрати реакција до медиумите, во врска со прес-конференцијата од СДСМ Охрид.

„Наместо конструктивна дебата за развојот на Охрид и објективно согледување на постигнатите резултати, за жал, сведоци сме на политички наративи кои имаат за цел да го минимизираат сработеното. Тврдењата за наводно отсуство на отчетност се во директен конфликт со фактичката состојба на терен. Состојба која охриѓани секојдневно ја гледаат и ги чувстуваат бенефитите. Најдобар показател за успешноста на една локална самоуправа не се политичките говорници, туку реализираните капитални проекти, оние кои со децении беа заборавени или одложувани.

Додека се обидувате да наметнете перцепција за стагнација, Охрид во изминатиот период поминува низ интензивна, системска и инфраструктурна трансформација. Фактите недвосмислено потврдуваат дека во градот се завршени или се во фаза на реализација проекти кои директно го подигнуваат квалитетот на живеење. Капиталните инвестиции кои со години беа само дел од изборните програми, денес се реалност.

Во изминатиот период, се реализираа проекти од круцијално значење за Охрид. Започнати се и се реализираат витални проекти како што се изградбата на катната гаража, новата пречистителна станица во Трпејца, како и обнова на пумпната станица кај „Метропол“. Изградена е нова спортска сала во село Лескоец, а Охрид по долгогодишни напори доби и нова училишна зграда за ОУ „Кочо Рацин“. Тука е реконструкцијата на плоштадот „Чинар“, со која се враќа препознатливиот лик на охридската чаршија. Охрид конечно добива инфраструктура соодветна за еден современ град. Комплетно се обновени главните градски артерии со нови коловози, пешачки зони и велосипедски патеки. Темелно се реконструирани клучните градски улици: „7-ми Ноември“, „Гоце Делчев“, „Прилепска“, дел од „Даме Груев“, „Момчило Јорданоски“ и „Радојца Новичиќ“. Оваа локална самоуправа се грижи еднаковено за руралните средини. Асфалтирани се локалните патишта до црквата „Св. Атанасиј“ во Рамне, како и патните правци за селата Плаќе, Свиништа и Завој, со сериозни инфраструктурни вложувања во Велгошти, Пештани и Лакочереј. Наместо површни решенија, се пристапува кон суштинско решавање на проблемите. Со замена на децениските водоводни цевки и изградба на нова фекална и атмосферска канализација во повеќе урбани и рурални заедници, трајно се решаваат егзистенцијалните проблеми на граѓаните. Комплетно е реконструиран паркот кај „Мазија“, а во речиси сите маала се изградени и модерно опремени детски и спортски игралишта. Обезбедени се посовремени услови за едукација преку имплементација на енергетски ефикасни фасади, замена на покривните конструкции и дограмата во повеќе основни и средни училишта во градот. Со постојано вложување, се работи на културата, со акцент на најмладите, и се инвестира и во спортот што ни носи врвни резултати.

И тука, за жал, она на што сите охриѓани се радуваат и го поздравуваат, вам ви претставува трн во очи.

Вистинската одговорност пред граѓаните не се докажува со реторика, туку со завршени проекти и системско решавање на децениските проблеми. Наместо дневна политика, нашиот фокус останува цврсто насочен кон долгорочниот развој на Охрид. Делата и реализираните проекти се најдобриот аргумент, а граѓаните се оние кои секогаш ја даваат најобјективната оценка за сработеното.“ – стои во реакцијата од Општина Охрид.