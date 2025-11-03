Општинската изборна комисија му го врачи Уверението за вториот мандат на градоначалникот Кирил Пецаков

Претседателката на Општинската изборна комисија Антигона Сионов, денеска официјално му го врачи Уверението за избор на градоначалник на Општина Охрид, на досегашниот градоначалник Кирил Пецаков, за претстојниот четиригодишен мандат.

– Од денeска започнува мојот втор мандат, заедно со мојот тим и администрацијата и секако сите јавни претпријатија, основни и средни училишта, кои се дел од локалната самоуправа. Реализиравме многу проекти кои што значат за Охрид и стратешки го менуваат, а така продолжуваме и во вториот мандат. Имаме 10 нови капитални проекти на кои ќе се надополни и финиширањето на четири проекти, кои беа ветени во претходниот мандат. Станува збор за сериозна промена на сето она што ние го перцепираме во Охрид, првично за охриѓани и за сите оние кои што доаѓаат и уживаат во неговите убавини. Пред нас следува инвестициски период кој верувам дека ќе заврши успешно, односно за многу работи за кои што охриѓани разговарале, побарувале и било како насушна потреба во изнинативе 30 години, ќе се остварат, ќе се завршат и сметам дека Охрид не само што ќе изгледа поинаку, ќе има и многу подобри услови за сите жители и сите туристи кои го посетуваат, истакна градоначалникот Пецаков во својата изјава за медиумите.

На свеченото доделување на Уверението за избор на градоначалник присуствуваа сите членови на Општинста изборна комисија од Охрид кои упатија искрени честитки до градоначалникот Пецаков.