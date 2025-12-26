Општинскиот Совет ја одржа последната седница за оваа година

Советниците ја одржаа петтата седница на градскиот совет, последна за оваа календарска година. Вообичаено на дневниот ред се најдоја точки кои ќе ја дефинираат работата на општината и јавните претпријатија за следната година, преку програмите и одлуките кои беа донесени на денешната седница. Најзначајна беше одлуката за усвојување на општинскиот буџет, кој изнесува 2.375.182.576 денари. Во продолжение се точките за кои денеска расправаа општинските советници.

Одлука за усвојување на план и Програма за работа на ЈП„Билјанини извори“ – Охрид за 2026 година.

Одлука за усвојување на Програмата за работата на ЈП„Водовод“ – Охрид за 2026 година.

Одлука за усвојување на планот и Програмата за работа на ЈП„Градски гробишта“ – Охрид за 2026 година.

Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид за 2026 година.

Одлука за усвојување на Програмата за тековно работење на ЈП„Нискоградба“ – Охрид за 2026 година.

Одлука за усвојување на планот и Програмата за работа и развој на ЈП„Градски Пазар“ – Охрид за 2026 година.

Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП„Градски пазар“ – Охрид со статус на административни службеници за 2026 година.

Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид со статус на административни службеници за 2026 година.

Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид.

Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредноста на бодот за пресметка на бруто плата на вработените во ЈП„Водовод“ – Охрид кои имаат статус на административни службеници за 2026 година.

Одлука за разрешување членови во Управниот одбор и избор на вршители на должност членови во Управниот одбор на ЈП„Билјанини извори“ – Охрид.

Одлука за разрешување членови и избор на вршители на должност членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Билјанини извори“ – Охрид.

Одлука за разрешување членови во Управниот одбор и избор на вршители на должност членови во Управниот одбор на ЈП„Водовод“ – Охрид.

Одлука за разрешување членови и избор на вршители на должност членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Водовод“ – Охрид.

Одлука за разрешување членови во Управниот одбор и избор на вршители на должност членови во Управниот одбор на ЈП„Градски гробишта“ – Охрид.

Одлука за разрешување членови и избор на вршители на должност членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Градски гробишта“ – Охрид.

Одлука за разрешување членови во Управниот одбор и избор на вршители на должност членови во Управниот одбор на ЈП Градски пазар – Охрид.

Одлука за разрешување членови и избор на вршители на должност членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП Градски пазар – Охрид.

Одлука за разрешување членови во Управниот одбор и избор на вршители на должност членови во Управниот одбор на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид.

Одлука за разрешување членови и избор на вршители на должност членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид.

Одлука за разрешување членови во Управниот одбор и избор на вршители на должност членови во Управниот одбор на ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид.

Одлука за разрешување членови и избор на вршители на должност членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид.

Одлука за утврдување висина на надоместокот за членови во Управните одбори и Надзорните одбори за контрола на материјалнофинансиското работење на Јавните претпријатија основани од општина Охрид.

Одлука за усвојување на годишниот план за работа на Одделението за инспекциски надзор на општина Охрид за 2026 година.

Програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2026 година.

Програма за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2026 година.

Програма за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2026 година.

Развојна Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 20262028 година.

Програма за заштита на животната средина и природата за 2026 година.

Годишна Програма за спорт и рекреација за 2026 година.

Програма за млади и невладини организации за 2026 година.

Годишна Програма за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2026 година.

Програма за одбележување празници и манифестации во 2026 година.

Програма за одбележување значајни настани и истакнати личности со спомен – обележја за период од пет години (јануари 2026 – јануари 2031).

Годишна Програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2026 година.

Развојна Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 20262028 година.

Годишна Програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2026 година.

Развојна Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 20262028 година.

Годишна Програма на општина Охрид за детска заштита за 2026 година.

Развојна Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 20262028 година.

Годишна Програма на општина Охрид за социјална и здравствена заштита за 2026 година.

Програма за реализација на активностите на општина Охрид од областа на заштитата и спасувањето, управување со кризи и ревитализација по елиминирање на кризи за 2026 година.

Програма за безбедност и здравје при работа на општина Охрид за 2026 година.

Годишна Програма на општинскиот совет за превенција на детско престапништво на општина Охрид за 2026 година.

Програма за еднакви можности на општина Охрид за 2026 година.

Програма за работа на Советот на општина Охрид за 2026 година.

Годишна Програма за уредување на градежно земјиште во 2026 година.

Развојна Програма за уредување на градежно земјиште за 20262028 година.

Програма ЈН урбана опрема – изградба и одржување за 2026 година.

Програма за јавно осветлување за 2026 година.

Програма за одржување на јавна чистота за 2026 година.

Програма ЈБ одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2026 година.

Програма други комунални услуги за 2026 година.

Програма за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2026 година.

Програма за енергетска ефикасност за 2026 година.

Програма ЈD изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2026 година и Подпрограми JDA, JDB, JDH, JDI, JDJ, JDK, JDL, JDM, JDN, JDO, JDP, JDR и JDQ.

Програма ЈЕ изградба на простор за паркирање за 2026 година, ПодПрограма ЈЕА реализација на основен проект „Изградба на катна гаража во општина Охрид“.

Развојна Програма ЈЕ изградба на простор за паркирање за 20252027 година, ПодПрограма ЈЕА реализација на основен проект „Изградба на катна гаража во општина Охрид “.

Програма ЈФ за изградба на сообраќајна сигнализација за 2026 година.

Програма за работа на општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Охрид за 2026 година.

Програма ЈG изградба на системи за водоснабдување за 2026 година и Подпрограми JGA, JGB и JGC.

оперативна Програма за организирање и функционирање на службата за зимско одржување на патишта и улици на подрачјето на општина Охрид за период декември 2025 – декември 2026 година.

Програма ЈИ изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води за 2026 година, ПодПрограма ЈИА реализација на проектот „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект за фекална и атмосферска канализациона мрежа за дел од улици „Малесија“, „Александар Гушо“, „Трајче Дојчиноски“, „Први мај“, „Вангел Николоски“, „Дебарца“ и „Момчило Јорданоски“.

Програма ЈМ капитални расходи за паркови и зеленило за 2026 година, ПодПрограма ЈМА реализација на проект „Проект за употреба и одржување на урбан простор и парк на дел од „КЕЈ Македонија“.

Развојна Програма ЈДМ 2025 – 2027 година, ПодПрограма – реализација на основен проект „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект за дел од улица „Кленоец“ и дел од улица „Петрино “.

Одлука за усвојување на буџетот на општина Охрид за 2026 година.

Одлука за извршување на буџетот на општина Охрид за 2026 година.

Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2026 година.

Програма во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Охрид за 2026 година.

Одлука за поставување урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) за 2026 година во општина Охрид.

Одлука за начинот на спроведување на постојните урбанистички планови и урбанистичко плански документации и донесување нови урбанистички планови и урбанистички проекти, како и за начинот на водење на постапките за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти.

Програма за измени и дополнувања на Развојна та Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2025 – 2027.

Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УЗ 2, УБ 2.4 – опфат 1, Општина Охрид 20232028.

Одлука за спроведување мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги.

Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти.

Одлука за одржување на јавната чистота и паркови и зеленило на територијата на град Охрид.

Одлука за утврдување за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општините Охрид, Битола и Ресен.

Одлука за дополнување на Одлуката за организирање на режимот на сообраќај на дел од територијата на општина Охрид.

Одлука за верификација на мандатите по Одлуката за избор на членови на локалниот младински совет на општина Охрид.

Одлука за формирање и продолжување со работа на Комисија за заштита на правата на пациентите.

Одлука за примање на донација од Друштво за трговија и услуги ТАВ Македонија ДООЕЛ Мралино, Илинден.

Одлука за примање на донација од Друштво за трговија и услуги КАМ ДОО Илинден.