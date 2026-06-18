Осветени нови камбани во охридскиот храм „Света Богородица Перивлепта“
Денес (18 јуни 2026), во охридскиот храм „Света Богородица Перивлепта“ се одржа свечен чин на осветување на три нови камбани.
Со свеченоста чиноначалствуваше Неговото Високопреосвештенство, Митрополитот Дебарско-кичевски г. Георгиј. Новите камбани се дарувани за потребите на овој вековен храм и за духовна полза на сите православни верници.
„Нека нивниот милозвучен звук, излеан како повик за молитва и духовно будење, постојано го собира и укрепува верниот народ, сведочејќи за радосната вест и повикувајќи кон покајание и благодарност кон Бога“, порачуваат од Дебарско-кичевската епархија.