Денес (18 јуни 2026), во охридскиот храм „Света Богородица Перивлепта“ се одржа свечен чин на осветување на три нови камбани.

Со свеченоста чиноначалствуваше Неговото Високопреосвештенство, Митрополитот Дебарско-кичевски г. Георгиј. Новите камбани се дарувани за потребите на овој вековен храм и за духовна полза на сите православни верници.

„Нека нивниот милозвучен звук, излеан како повик за молитва и духовно будење, постојано го собира и укрепува верниот народ, сведочејќи за радосната вест и повикувајќи кон покајание и благодарност кон Бога“, порачуваат од Дебарско-кичевската епархија.