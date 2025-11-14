14/11/2025
Охрид

Отслужена Света Архиерејска Литургија по повод празникот на Светите Козма и Дамјан

По повод празникот на Светите Козма и Дамјан, Неговото Високопреосвештенство Митрополитот на Дебарско‑Кичевската епархија г‑дин Георгиј отслужи Света Архиерејска Литургија во истоимениот храм во стариот дел на Охрид.

На богослужбата присуствуваа бројни верници кои со молитва и благодарност го прославија споменот на светите бесребреници и чудотворци.

По завршувањето на литургијата, беше упатена порака за единство, љубов и духовна сила, со потсетување дека делото на светите лекари останува живо во верата и преданието на Црквата.

Поврзани записи (архива)

52 санкции за брзо возење во Охрид

Меѓународна научна конференција „Реформите на безбедносниот систем како предуслов во евроатланските интеграции“

Воскресна богослужба во сите градски цркви по повод Воскресение Христово