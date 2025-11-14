Отслужена Света Архиерејска Литургија по повод празникот на Светите Козма и Дамјан

По повод празникот на Светите Козма и Дамјан, Неговото Високопреосвештенство Митрополитот на Дебарско‑Кичевската епархија г‑дин Георгиј отслужи Света Архиерејска Литургија во истоимениот храм во стариот дел на Охрид.

На богослужбата присуствуваа бројни верници кои со молитва и благодарност го прославија споменот на светите бесребреници и чудотворци.

По завршувањето на литургијата, беше упатена порака за единство, љубов и духовна сила, со потсетување дека делото на светите лекари останува живо во верата и преданието на Црквата.