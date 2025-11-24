Отворен зелен телефон за пријавување проблеми со собирањето селектиран отпад

ЈП „Охридски Комуналец“ информира дека отворен е зелен телефон на кој граѓаните ќе можат да ги постават сите прашања поврзани со системот за примарна селекција на отпад во Охрид.

„Ве повикуваме да ги пријавувате сите проблеми и недоследности во собирањето на селектираниот отпад. Воедно на истиот телефон можете да ги насочите сите прашања поврзани со воспоставувањето на системот за примарна селекција на отпад во Охрид.

076 355 327

Потсетуваме дека засега селекцијата е започната на улиците „Железничка“ „Прилепска“, „Винковачка“, „Будва“, „Крали Марко“ и „8-ми Март“, кадешто пред неколку месеци беа поделени жолти и сини канти. За следните населби кои ќе бидат вклучени во процесот на примарна селекција ќе бидете благовремено известени.“ – информираат од ЈП „Охридски Комуналец“.

Со Хорека проектот селекција на отпад ќе започнат и девет хотели и 11 училишта до крајот на годината.

„Чисто е убаво – Селектирај“

#охридселектира

#чистоеубаво